Sheinbaum reconoce que México y EU no cierran acuerdo arancelario

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que México y Estados Unidos aún no alcanzan un acuerdo comercial para reducir los aranceles al acero, al aluminio y a los automóviles, aunque afirmó que las negociaciones se encuentran avanzadas.

“Estamos todavía trabajando. Aún no llegamos a un acuerdo, estamos muy cerca pero aún no llegamos al acuerdo”, señaló,

Agregó que Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Economía, mantiene contacto con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y con el Departamento de Comercio de ese país.

Las conversaciones buscan modificar los gravámenes establecidos por la administración encabezada por Donald Trump, entre ellos las tarifas de 50 por ciento al acero y al aluminio y de 25 por ciento a determinados automóviles, sujetas a excepciones y reglas específicas.

El Gobierno de México también ha planteado evitar la imposición de nuevos aranceles y obtener condiciones más favorables para sus exportaciones, en paralelo con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

El 23 de octubre Trump afirmó que su Gobierno estaba próximo a concretar un pacto comercial con México, aunque advirtió que sólo aceptaría un entendimiento que beneficiara a su país.

Ese mismo día sostuvo que Canadá trabaja para alcanzar un acuerdo con Washington y que su administración tiene una posición favorable en las negociaciones con ambos socios comerciales.

También el 23 de octubre, Ebrard informó desde Washington que continuaban las conversaciones para reducir los aranceles que afectan a las industrias automotriz, siderúrgica y del aluminio.

En un mensaje difundido por la Secretaría de Economía, explicó que había acudido a Washington a petición de las autoridades de ese país para avanzar en los temas pendientes.