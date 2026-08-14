Sheinbaum recorrerá el País para difundir avances de su Segundo Informe

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que recorrerá las entidades de la República para informar sobre las acciones de su Gobierno con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, gira que concluirá en la Ciudad de México.

Detalló que el recorrido contemplará una jornada informativa en cada Estado del País, donde expondrá los avances registrados en materia de programas, obras y políticas públicas implementadas durante los primeros dos años de su administración.

“Vamos a dar cuenta a la Nación de lo que hemos hecho en dos años de Gobierno y vamos a ir también a informar cada día de la República lo que estamos haciendo en cada entidad de la República y el cierre en la Ciudad de México”, afirmó.

Sheinbaum Pardo informó que ya inició la grabación de los promocionales de la campaña que acompañará el Segundo Informe, materiales que, según explicó, mostrarán actividades ordinarias de su trabajo y su relación con la población, con un enfoque distinto al de los spots institucionales convencionales.

“Ya iniciamos su grabación, son un poco diferentes, no tanto, porque tampoco se puede. Dije que quería que se grabara lo que hago normalmente, no así como normalmente se hace institucional”, señaló.

Precisó que los materiales audiovisuales incluirán aspectos que no suelen aparecer en la cobertura mediática de sus giras y actos públicos.

“Muchas veces se ve el evento, pero no se ve la otra parte, pues de relación con la gente”, expresó.

Sheinbaum Pardo relató que uno de los promocionales fue grabado durante una visita a una escuela preparatoria, donde estudiantes la invitaron a bailar.

“Yo creo que les van a gustar los spots”, agregó.

El formato anunciado replica el esquema de rendición de cuentas territorial que la Administración federal ha utilizado en ejercicios informativos previos, con actos públicos en las 32 entidades federativas antes del cierre en la capital del País.