Sheinbaum rectifica y mantiene el PREP; admite tener un plan B si falla la reforma electoral

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rectificó este 4 de marzo su postura respecto a la reforma electoral y aseguró que el Programa de Resultados Preliminares no será eliminado, contrario a lo que su propia Secretaría de Gobernación había anunciado la semana anterior.

El anuncio se realizó durante la conferencia mañanera celebrada en Palacio Nacional, en el marco de la presentación del llamado “Decálogo por la Democracia”.

Sheinbaum Pardo explicó que la reforma constitucional que impulsa su administración no contempla suprimir el PREP, sino adelantar el inicio de los cómputos distritales para que estos comiencen en el momento en que vayan llegando los resultados, sin esperar los dos días que actualmente establece la normativa.

“El PREP viene realmente de la ley. Entonces ahí no se está tocando el PREP, sino sencillamente la reforma constitucional”, declaró la mandataria nacional en el encuentro con medios.

La corrección llegó luego de que Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación, anunciara el miércoles 25 de febrero al presentar la propuesta del Ejecutivo en Palacio Nacional, que los cómputos distritales iniciarían al término de la jornada electoral, con lo cual el PREP quedaría fuera.

La declaración generó una reacción inmediata de Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral, quien advirtió que la ciudadanía no podía quedarse sin información el día de los comicios, dado que ese mecanismo ya constituye un derecho adquirido de la población.

“Lo que no puede suceder es que México no tenga información el mismo día”, señaló Taddei Zavala.

Ante las críticas, Sheinbaum Pardo había salido a defender la propuesta el viernes 28 de febrero, durante un evento en Mazatlán, donde afirmó que la eliminación del PREP no era una ocurrencia, sino una medida analizada a partir de los foros realizados en distintos estados del país a través de la Comisión de Elecciones.

Sin embargo, este 4 de marzo rectificó esa postura y confirmó que el mecanismo permanecerá intacto.

En la misma conferencia, la Presidenta descartó que una eventual no aprobación de la iniciativa en el Congreso de la Unión representara una derrota política para su administración. “Para mí es una victoria porque estoy presentando una propuesta que me pidió la gente que presentara completa. Y ya quien la quiera aprobar, pues será visto por la gente y quien no, pues no, y ya así de sencillo”, afirmó.

Añadió que, una vez presentada la iniciativa, la responsabilidad de su aprobación recae en los diputados y senadores.

Al ser cuestionada sobre la existencia de un plan alternativo en caso de que la reforma no alcance la mayoría calificada requerida para su aprobación, Sheinbaum Pardo confirmó que existe, aunque declinó ofrecer detalles en ese momento.

“Sí, pero ya sería después. No nos adelantemos”, respondió escuetamente ante los reporteros.

La reforma electoral propuesta por el Ejecutivo será sometida a consideración del Poder Legislativo en los próximos días, en un contexto político en el que Morena y sus aliados deberán evaluar si cuentan con los votos suficientes para sacarla adelante sin negociaciones adicionales con la oposición.