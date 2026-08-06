Sheinbaum refuerza seguridad en Michoacán por crisis del aguacate con EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno de México reforzará la seguridad en regiones productoras de aguacate de Michoacán y mantiene gestiones con autoridades de Estados Unidos para reanudar las inspecciones necesarias para la exportación, luego de que el Departamento de Agricultura de ese país (USDA) suspendiera temporalmente esas actividades por motivos de seguridad.

Durante su conferencia, la mandataria informó que se reunió con representantes de la principal asociación de productores y exportadores de aguacate del estado para abordar la situación de seguridad y la suspensión de las inspecciones estadounidenses, y reiteró que la exportación del producto depende de la revisión de huertos y empaques autorizados.

Sheinbaum anunció que se reforzará la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército en zonas productoras de Michoacán donde el sector ha solicitado mayor vigilancia, y agregó que mantiene el diálogo con autoridades de Estados Unidos para reanudar las inspecciones y que, de ser necesario, estas podrían realizarse con personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

La presidenta agregó que, a través de las secretarías de Relaciones Exteriores, Seguridad y Protección Ciudadana, y Agricultura, el gobierno de México solicitó una reunión con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para acelerar la reanudación de las inspecciones y “poder recuperar lo más pronto posible la exportación de aguacate”.

Aguacateros respaldan acciones del gobierno federal

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) expresó su respaldo a las acciones anunciadas por el gobierno federal y reconoció la disposición de la presidenta para atender la situación que enfrenta la cadena de exportación.

En un comunicado difundido este 6 de agosto, la organización afirmó que valora el compromiso para impulsar la reapertura inmediata del programa de exportación, al considerar que permitirá devolver certidumbre a productores, empacadores y trabajadores del sector.

Asimismo, la asociación reiteró su disposición para cumplir con los protocolos de seguridad, inocuidad y sanidad establecidos por ambos países, además de solicitar al gobierno de Estados Unidos concretar la reapertura del programa en coordinación con las autoridades mexicanas.

Gobernador de Michoacán atribuye suspensión a medidas preventivas

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, explicó que la suspensión de las actividades de los inspectores del USDA responde a una medida preventiva adoptada por el gobierno de Estados Unidos tras las recientes detenciones de presuntos integrantes de grupos criminales relacionados con delitos como la extorsión.

El gobernador aseguró que existe comunicación permanente con la Embajada de Estados Unidos y con autoridades federales mexicanas para atender la situación: “Estamos en comunicación con la embajada y trabajando de manera coordinada con ellos... y esperemos que a la brevedad las operaciones de los inspectores se vuelvan a retomar”.

De acuerdo con el contexto expuesto por el gobierno estatal, la suspensión ocurrió después de una alerta de seguridad emitida por la Embajada de Estados Unidos y de una serie de operativos federales que derivaron en la captura de presuntos líderes criminales, hechos que provocaron bloqueos e incidentes violentos en distintos municipios de Michoacán.

Ramírez Bedolla llamó a mantener la calma y aseguró que las autoridades continuarán trabajando de manera coordinada para restablecer las condiciones de seguridad y reanudar las inspecciones. Además, destacó que la industria aguacatera genera más de 200 mil empleos en la entidad y confió en que la situación podrá resolverse mediante el diálogo entre ambos gobiernos.