Sheinbaum registra 69.2% de valoración positiva tras 766 días de Gobierno, señala CELAG Data

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó una valoración positiva de 69.2 por ciento a 766 días de haber iniciado su administración, de acuerdo con el promedio de encuestas difundido este viernes por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG Data).

Su director general, Alfredo Serrano Mancilla, atribuyó la evaluación al cumplimiento de los compromisos de campaña, a la prioridad que el Gobierno otorga a los sectores con menos recursos y a la defensa de la soberanía nacional.

En un comunicado, el organismo señaló que el resultado refleja la evaluación ciudadana sobre la gestión de la mandataria y destacó que su administración mantiene las convicciones que planteó desde la campaña electoral.

“Sigue con sus convicciones. Sigue haciendo pedagogía política a diario. Sigue defendiendo la soberanía del País”, aseguró Serrano Mancilla.

En un mensaje difundido también este viernes en redes sociales, el director general de CELAG indicó que la valoración positiva de Sheinbaum se mantiene en 69.2 por ciento, pese al tiempo transcurrido desde el inicio de su Gobierno.

“La valoración positiva se mantiene altísima, 69.2. ¿La razón? Son muchas pero todas se basan en hacer lo que dijo que haría”, escribió.

El promedio difundido por CELAG Data retoma mediciones de Electoralia, El Financiero, Enkoll, De las Heras Demotecnia y Varela y Asociados. El organismo también presentó la evolución mensual de la evaluación de gestión de la presidenta durante 2026, con un registro de opiniones positivas y negativas.

De acuerdo con los datos del gráfico, en enero la valoración positiva de Sheinbaum fue de 71.3 por ciento, frente a 26.9 por ciento de opiniones negativas. En febrero subió a 72.4 por ciento, mientras que la evaluación negativa se ubicó en 25.5 por ciento. En marzo se mantuvo el mismo porcentaje positivo, con 25.8 por ciento de opiniones negativas.

Para abril, la evaluación favorable descendió a 70.2 por ciento, mientras que la negativa alcanzó 27.1 por ciento. En mayo se registró una nueva reducción, hasta 68.6 por ciento de opiniones positivas y 29 por ciento de negativas. En junio los indicadores fueron de 68.7 y 28.7 por ciento, respectivamente.

La valoración positiva volvió a superar 70 por ciento en julio, cuando alcanzó 71.6 por ciento, frente a 26.1 por ciento de opiniones negativas. En agosto se ubicó en 71.4 por ciento, con 26.3 por ciento de negativas, y en septiembre llegó a 71.8 por ciento, mientras que la evaluación desfavorable fue de 26.1 por ciento.

En octubre, el promedio de opiniones positivas fue de 71.2 por ciento, frente a 26.9 por ciento de negativas. Para noviembre, el indicador descendió a 69.2 por ciento, mientras que las opiniones negativas aumentaron a 30.5 por ciento.

Así, el registro de noviembre representa una disminución de dos puntos porcentuales respecto al mes anterior en la valoración positiva de la gestión presidencial, aunque el indicador se mantiene por encima de 69 por ciento.

En contraste, las opiniones negativas aumentaron 3.6 puntos porcentuales respecto a octubre.

CELAG precisó que su gráfico considera promedios mensuales simples de las evaluaciones de gestión y que, en las encuestas que incluyen la opción regular, esa respuesta se excluyó para recalcular la aprobación sobre el total de opiniones positivas y negativas.

El documento también identifica las distintas fuentes utilizadas para integrar el promedio. Además de las encuestas presenciales de Electoralía, El Financiero, Enkoll, De las Heras Demotecnia y Varela y Asociados, incluye mediciones telefónicas de FactoMétrica, DatoMetría, CE Research, MetricsMx, POSTA, Alius Polls, QM Estudios, Mitofsky y El Economista, Demoscopia Digital y La Jornada, así como LaEncuesta.MX.

En el apartado de mediciones en línea aparecen AtlasIntel, TResearch International, GobernArte y Emotegia.



Otras encuestas reportan resultados similares

Apenas el 3 de noviembre, De las Heras Demotecnia publicó los resultados de su encuesta nacional de octubre, que reportó 70 por ciento de aprobación ciudadana para Sheinbaum.

Ese estudio también registró que 67 por ciento de las personas consultadas tenía una opinión positiva de la Mandataria, frente a 19 por ciento que manifestó una opinión negativa. Además, le otorgó una calificación promedio de 7.2.

En la evaluación de su desempeño, 24 por ciento de los entrevistados dijo desaprobar el trabajo de la Presidenta, 4 por ciento respondió que no lo aprobaba ni lo desaprobaba y 2 por ciento no supo o no contestó.

Al desglosar la opinión sobre Sheinbaum, 16 por ciento la calificó como muy buena y 51 por ciento como buena. En contraste, 11 por ciento expresó tener una opinión mala y 8 por ciento muy mala. Otro 10 por ciento consideró que su opinión no era ni buena ni mala, mientras que 4 por ciento no respondió.

La medición también preguntó sobre la honestidad de la presidenta. En este rubro, 60 por ciento de los encuestados la consideró muy o algo honesta: 34 por ciento respondió que mucho y 26 por ciento que algo. Por otra parte, 32 por ciento expresó una valoración negativa, al señalar que la consideraba poco honesta, con 19 por ciento, o nada honesta, con 13 por ciento. Un 2 por ciento respondió que su honestidad era regular y 6 por ciento no supo o no contestó.

La encuesta de De las Heras Demotecnia también incluyó una evaluación numérica del desempeño presidencial. El 22 por ciento de los participantes otorgó a Sheinbaum una calificación de 10; 35 por ciento le asignó 8 o 9; 18 por ciento le dio entre 6 y 7, y 17 por ciento la calificó con un número de entre 1 y 5. Otro 6 por ciento le otorgó cero.

Los resultados de esta medición también mostraron que Morena concentró 45 por ciento de las preferencias electorales rumbo a la renovación de la Cámara de Diputados, seguido por el PAN, con 9 por ciento; el PRI, con 7 por ciento, y Movimiento Ciudadano, con 6 por ciento.



Sheinbaum, primera en evaluación entre mandatarios latinoamericanos

Otra medición que coincide con los resultados de CELAG es la de CB Global Data, que el 12 de octubre ubicó a Sheinbaum en el primer lugar de su ranking mensual de mandatarios de América Latina, con 69.3 por ciento de imagen positiva.

En esa clasificación, el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ocupó el segundo lugar, con 68.3 por ciento. En septiembre, Sheinbaum había registrado un incremento de 0.3 puntos porcentuales en su imagen positiva, mientras que Bukele aumentó 2.1 puntos.

El tercer lugar correspondió al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con 51.9 por ciento, seguido por Laura Fernández, de Costa Rica, con 51 por ciento.