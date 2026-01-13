Sheinbaum reitera que con EU nunca debe haber subordinación

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó que la relación de México con Estados Unidos se basa en la colaboración sin subordinación.

“Colaboramos, pero nunca debe haber subordinación. México es un País que se comporta como igual con cualquier país del mundo y también con Estados Unidos”, declaró durante su conferencia matutina.

Sus declaraciones se produjeron un día después de que Sheinbaum Pardo sostuvo una llamada telefónica con el Presidente Donald Trump, en la que dejó claro que México rechaza cualquier intervención militar extranjera en su territorio.

La conversación, que tuvo una duración aproximada de 15 minutos, abordó temas de seguridad, reducción del tráfico de drogas, comercio e inversiones, siempre en un marco de respeto a las soberanías.

Durante la llamada del 12 de enero, Trump insistió en ofrecer ayuda militar a México para combatir el narcotráfico, propuesta que la Presidenta mexicana rechazó.

Sheinbaum Pardo mencionó que el Mandatario estadounidense preguntó por la postura de México respecto a Venezuela, a lo que respondió que la Constitución mexicana establece la oposición del país a las intervenciones militares.

“Le dejamos claro que tenemos una posición y los principios constitucionales muy claros”, afirmó.

La Presidenta enfatizó que “esa es la base de nuestra política exterior y esa es la base de lo que vamos a defender siempre”.

Agregó que a los mexicanos “nos va a ir bien” frente a la relación binacional y recordó que próximamente se revisará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Yo tengo confianza en que el marco de la revisión del Tratado va a ser bueno. Va a haber tensiones en ciertos temas, pero va a ser bueno”, sostuvo.

Destacó el papel del Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, como facilitador de la comunicación entre ambos gobiernos.

“Hay que decirlo, cuando pedimos apoyo del Embajador para alguna gestión con el Gobierno de Estados Unidos, siempre nos ha ayudado el Embajador de Estados Unidos en México”, señaló.

Sheinbaum Pardo explicó que, además de solicitar directamente la llamada a la Casa Blanca, se comunicaron con el Embajador Johnson para explicarle los temas que pretendían tratar con Trump.

“Se habló con el Embajador para explicarle qué es lo que pretendíamos tratar con el Presidente Trump y fue un facilitador para que pudiera salir bien la llamada”, añadió.

Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos, destacó la contribución que realizó para que se lograra la llamada telefónica entre ambos mandatarios.

“Fue un gusto haber contribuido a facilitar la productiva llamada de hoy entre el Presidente Donald Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum””, señaló el lunes.

“Tras un año de la relación Estados Unidos-México más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas décadas, aún queda mucho por hacer, pero juntos podemos construir un futuro más brillante para nuestros pueblos”, asentó.

La conversación telefónica del 12 de enero fue la decimoquinta entre Sheinbaum Pardo y Trump desde que ambos asumieron sus respectivos cargos.