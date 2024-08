Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, reiteró que su gobierno será de continuidad y no traicionará el legado del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vengo a decirles que no vamos a traicionar, vamos a seguir con el legado del mejor presidente de México. No va a haber marcha atrás, no va a haber traiciones, vamos a seguir caminando con el pueblo de Veracruz y con el pueblo de México”, expresó.

Sheinbaum acompañó al mandatario a Veracruz, a la inauguración de la carretera Acayucan-La Ventosa en Unidad Deportiva Sayula de Alemán. Ahí aseguró que habrá una visión de largo plazo en materia de obras.

“En cada obra, en cada sentido se ve la esencia de lo que representa nuestro movimiento, igualdad, por el bien de todos primero los pobres y sobre todo una visión de largo plazo”.