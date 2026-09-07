Sheinbaum reparte mil 512 peticiones ciudadanas entre su Gabinete

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo distribuyó entre integrantes de su Gabinete parte de las mil 512 peticiones ciudadanas recibidas durante su gira por 10 estados y ordenó a los funcionarios reportar el avance en la atención de cada caso.

Entre las gestiones entregadas figuran asuntos que la Mandataria nacional calificó como delicados, los cuales fueron turnados a Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Secretaría de Gobernación, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Bienestar.

“Hoy, por ejemplo, repartí las gestiones del fin de semana ahí en el Gabinete. Y ellos tienen que dar cuentas del avance. No es nada más te reparto y ahí se queda. Hay un sistema en donde ellos tienen que reportar cómo se atendió y por el artículo 8 de la Constitución, todos tienen que recibir una respuesta”, afirmó.

Las mil 512 solicitudes corresponden únicamente a las recibidas en los módulos instalados durante la gira y no contemplan aquellas que los ciudadanos entregaron directamente a la Presidenta de la República.

“Hay algunos que me dan de manera personal que pues son bastante delicados y que pido, por ejemplo, a Omar que los atienda o a la Secretaría de Gobernación o a Consejería Jurídica o a Bienestar”, explicó Sheinbaum Pardo.

Las peticiones abarcan desde asuntos de justicia hasta obras, servicios públicos y apoyos específicos para familias.

En materia de justicia, señaló que recibe solicitudes de familiares de personas detenidas que consideran que no fueron juzgadas adecuadamente, casos que en su mayoría corresponden a las fiscalías y a los sistemas judiciales estatales.

Las gestiones relacionadas con caminos, repavimentación y servicios públicos son canalizadas a municipios, a los gobiernos estatales o, según el caso, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

“Otros tienen que ver con solicitudes específicas para una familia, una silla de ruedas para una persona, en fin, hay gestiones de distinto tipo”, señaló Sheinbaum Pardo.

Adriana Contreras, titular de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, explicó que las solicitudes se procesan mediante una plataforma electrónica de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y posteriormente son turnadas a las dependencias responsables.

Detalló que las peticiones llegan a la Presidencia de la República a través del módulo de Correo Mayor número 8, los instalados en las giras, la correspondencia, las solicitudes entregadas por representantes de medios y las manifestaciones en las inmediaciones de Palacio Nacional.

“Todas las peticiones que llegan de las y los ciudadanos son leídas por compañeros míos y compañeras y son procesadas en un sistema. Se hace una preturnado de donde corresponde, según las facultades de las dependencias y posteriormente se hace un turnado definitivo para que cada una de las dependencias, de acuerdo a la petición de la ciudadanía, sean las que den atención a estas”, dijo.

Precisó que reciben seguimiento especial los casos que ponen en riesgo la vida y aquellos relacionados con salud, seguridad, violencia de género, violencia contra menores y protección civil.

“Cuando han sido los informes anuales de la Presidenta en cada una de las entidades del País, es cuando hemos recibido un mayor número de peticiones. Por ejemplo, en esta gira de 10 estados, el módulo solamente recibió mil 512 más todo lo que les acaba de mencionar la Presidenta que recibe personalmente”, informó.

El mecanismo de atención ciudadana se sustenta en el artículo 8 constitucional, que obliga a los servidores públicos a responder toda petición formulada por escrito de manera pacífica y respetuosa, lo que implica que cada una de las mil 512 solicitudes deberá contar con una respuesta formal de la dependencia a la que fue turnada.