$!Sheinbaum reporta avances con Greer en revisión del T-MEC

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que hubo avances en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tras reunirse en Palacio Nacional con la comitiva estadounidense encabezada por Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). El encuentro se prolongó alrededor de 90 minutos.

“En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos”, escribió en la red social X.

En la reunión participaron Marcelo Ebrard, Secretario de Economía; el canciller Roberto Velasco; el asesor y coordinador de asuntos agroalimentarios internacionales, Julio Berdegué, y la empresaria Altagracia Gómez, entre otros funcionarios.

Al término del encuentro, Ebrard permaneció algunos minutos más con la Presidenta y posteriormente salió por la calle de Moneda sin declarar a la prensa.

Greer, quien arribó a la Ciudad de México la noche del 22 de julio, abandonó el recinto con semblante serio y abordó una camioneta con placas diplomáticas.

Horas antes, en su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo negó que el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 o la seguridad fronteriza se hubieran incorporado a las negociaciones comerciales, luego de que Greer declaró ante el Senado estadounidense que sería difícil renovar el acuerdo si México no colabora en la entrega de agua del Río Bravo.

“Yo creo que más bien estaba contestando en relación a lo que le preguntaron en el Senado, porque no han estado en la mesa esos temas. Más bien son parte de otras mesas de coordinación que tenemos con Estados Unidos”, afirmó la Presidenta.

“Le plantearon que no estamos cumpliendo con la cuota del agua y eso es falso. Estamos cumpliendo perfectamente y en total acuerdo con Estados Unidos. Y, este año, que esperamos que llueva más, pues todavía se va a cumplir”, asentó.