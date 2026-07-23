$!Sheinbaum reporta avances con Greer en revisión del T-MEC

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que hubo avances en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tras reunirse en Palacio Nacional con la comitiva estadounidense encabezada por Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). El encuentro se prolongó alrededor de 90 minutos.
“En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos”, escribió en la red social X.
En la reunión participaron Marcelo Ebrard, Secretario de Economía; el canciller Roberto Velasco; el asesor y coordinador de asuntos agroalimentarios internacionales, Julio Berdegué, y la empresaria Altagracia Gómez, entre otros funcionarios.
Al término del encuentro, Ebrard permaneció algunos minutos más con la Presidenta y posteriormente salió por la calle de Moneda sin declarar a la prensa.
Greer, quien arribó a la Ciudad de México la noche del 22 de julio, abandonó el recinto con semblante serio y abordó una camioneta con placas diplomáticas.
Horas antes, en su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo negó que el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 o la seguridad fronteriza se hubieran incorporado a las negociaciones comerciales, luego de que Greer declaró ante el Senado estadounidense que sería difícil renovar el acuerdo si México no colabora en la entrega de agua del Río Bravo.
“Yo creo que más bien estaba contestando en relación a lo que le preguntaron en el Senado, porque no han estado en la mesa esos temas. Más bien son parte de otras mesas de coordinación que tenemos con Estados Unidos”, afirmó la Presidenta.
“Le plantearon que no estamos cumpliendo con la cuota del agua y eso es falso. Estamos cumpliendo perfectamente y en total acuerdo con Estados Unidos. Y, este año, que esperamos que llueva más, pues todavía se va a cumplir”, asentó.
Durante una audiencia en el Capitolio, el 22 de julio, el Senador republicano por Texas John Cornyn cuestionó a Greer sobre el retraso mexicano en las entregas del quinquenio concluido en 2025 y sobre la propuesta de sectores texanos de incluir sanciones en la revisión del tratado.
“Al Presidente (Trump) le resultaría difícil aceptar una renovación (del Tratado) o incluso su revisión si México no colabora en todas las áreas, y el Tratado de Aguas (de 1944) es una de ellas”, respondió el representante comercial.
“Desde la perspectiva del Presidente Trump, es claro que si queremos tener una relación comercial beneficiosa con México y tener algún tipo de acuerdo, también deben colaborar en este tema. Obviamente, (también) en temas de seguridad fronteriza y otros asuntos que están fuera de mi jurisdicción”.
México no entregó más de mil millones de metros cúbicos de agua del Río Bravo durante ese quinquenio.
La visita de Greer, programada del 22 al 24 de julio de 2026 según un comunicado de la USTR, corresponde a la tercera ronda de revisión conjunta.
Los trabajos iniciaron el 21 de julio, cuando Ebrard recibió a la delegación estadounidense acompañado por Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, y por Altagracia Gómez, titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización.
Según la Secretaría de Economía, la prioridad mexicana consiste en mantener la ventaja arancelaria sobre el resto de los países, condición que ha permitido al país consolidarse como el mayor exportador hacia Estados Unidos.
Las conversaciones abarcan el intercambio de acero, aluminio y automóviles, y representan el primer acercamiento entre funcionarios de ambos países desde el anuncio estadounidense de no renovar el tratado en sus términos vigentes por 16 años más.
Sheinbaum Pardo reconoció que su Gobierno desconoce las condiciones que planteará Estados Unidos en la nueva ronda de aranceles vinculada con la Sección 301.
“Lo que sí les puedo decir es que hemos hecho todo lo humanamente posible para que México tenga las mejores condiciones posibles y siempre defendiendo los intereses del País”, expresó.
En paralelo, el Embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, aseguró, durante el foro “Expandiendo la inversión de EU en el Hemisferio Occidental”, que la inversión de 10 mil millones de dólares registrada en el primer trimestre de 2026 constituye el mayor monto captado desde la entrada en vigor del tratado.
“Los inversionistas siguen confiando en la tesis que sustenta tanto al NAFTA como al T-MEC”, afirmó.
Agregó que en los últimos 20 años México recibió 271 mil millones de dólares de inversión estadounidense y que 41 por ciento de toda la inversión extranjera que capta el país proviene de esa nación.
Señaló también la meta de llevar la inversión a 25 por ciento del Producto Interno Bruto, tras ubicarse entre 22 y 23 por ciento.
El mismo 23 de julio, Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, se reunió con Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de la U.S. Chamber of Commerce, y con representantes de empresas estadounidenses establecidas en territorio mexicano.
“Las empresas estadounidenses generan empleos, fortalecen nuestras economías y amplían la prosperidad a ambos lados de la frontera”, escribió el diplomático, quien acompañó a Greer al encuentro en Palacio Nacional.