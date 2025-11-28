Sheinbaum respalda a Godoy tras asumir interinato en FGR

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo expresó su respaldo a Ernestina Godoy Ramos, quien asumió como titular interina de la Fiscalía General de la República, luego de la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Durante su conferencia de prensa matutina, destacó la trayectoria de Godoy Ramos al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Ernestina es una mujer extraordinaria, de principios, honesta, de muchas convicciones y demostró sus resultados cuando fue fiscal de la Ciudad de México”, manifestó.

Sheinbaum Pardo subrayó que el funcionamiento del sistema de procuración de justicia dependía en gran medida del trabajo de las fiscalías estatales y de la FGR, especialmente en la integración de investigaciones y acciones judiciales como cateos y órdenes de aprehensión.

“Las fiscalías estatales para el delito del fuero común y la Fiscalía General de la República son fundamentales en la estrategia de seguridad, porque finalmente radica en las fiscalías la apertura de las carpetas de investigación y la solicitud al juez para una orden de cateo, una orden de aprehensión... la fiscalía es fundamental para seguir avanzando en un país seguro y con justicia”, sostuvo.

Respecto al futuro de Gertz Manero, Sheinbaum Pardo confirmó que sería nombrado Embajador de México, aunque aún estaba por definirse en qué país.

“Pronto vamos a decir a dónde se va a ir”, indicó al ser cuestionada respecto al destino diplomático del ex fiscal general.

El 27 de noviembre, el pleno del Senado de la República aprobó por mayoría la renuncia de Gertz Manero como titular de la FGR y dio inicio al proceso de selección de la nueva o el nuevo Fiscal general.

La renuncia de Gertz Manero fue presentada al filo de las 17:00 horas del 27 de noviembre.

“Hago de su conocimiento que la titular del Poder Ejecutivo, doctora Claudia Sheinbaum, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento”, expuso su carta dirigida a la Presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez.

Antes de presentar su renuncia, Gertz Manero realizó cambios en la estructura de la FGR que permitieron el nombramiento de Godoy Ramos como Fiscal interina.

Según un oficio de la FGR firmado por Gertz Manero, el ex Fiscal General destituyó a Cristina Reséndiz Durriti como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial y, en su lugar, designó a Ernestina Godoy Ramos.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley Orgánica de la FGR, dicho nombramiento permitió que Godoy Ramos asumiera de manera automática la titularidad interina de la FGR tras la dimisión de Gertz Manero.

El interinato de Godoy Ramos no le impide participar en el proceso de selección para ocupar de manera definitiva la titularidad de la Fiscalía por un periodo de nueve años.

Junto con la salida de Gertz Manero, se registraron también las renuncias del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Alfredo Higuera Bernal, y del jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez.

Fuentes cercanas a la dependencia informaron que se esperaba la llegada de un funcionario cercano al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, para reemplazar a Higuera Bernal en la FEMDO.

Godoy Ramos, de 71 años, se desempeñó como asambleísta de la Ciudad de México de 2012 a 2015, Diputada federal de 2015 a 2018, Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México de 2018 a 2020, durante la gestión de Sheinbaum Pardo como Jefa de Gobierno, y Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México de 2020 a 2024.

En septiembre de 2024 asumió como Senadora y, en octubre del mismo año, asumió como Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, cargo que ocupó hasta el 27 de noviembre de 2025.

La forma en que se tramitó la salida de Gertz Manero generó críticas desde la oposición.

El senador del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Añorve Baños, afirmó durante la sesión que eso no había sido una renuncia, es una instrucción, un manotazo, un sello de un Gobierno como Morena.

El vocero del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana Tena, sostuvo que la salida del fiscal no obedeció a escándalos personales ni a casos como los de Alejandra Cuevas Morán, Ayotzinapa o Emilio Lozoya Austin, sino a la filtración de expedientes vinculados a casos de huachicol y otros temas sensibles.

“Quedó expuesta la mugre del obradorato. Se lo cobraron, afirmó Triana Tena.

El asesor jurídico del PAN, Roberto Gil Zuarth, cuestionó la transparencia del procedimiento.

“Una renuncia ‘voluntaria’ que tarda días; una carta del Senado que nadie conoce ni votó”.

Advirtió que la amenaza de una remoción por causas graves habría sido negociada a cambio de la renuncia.

“Estas actitudes mafiosas enrarecen todo. Así se destruyen instituciones”.

Por su parte, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, advirtió que la forma en que Gertz Manero dejó la titularidad de la FGR comprometía la autonomía de la institución y manifestó que su partido hacía un llamado a cuidar la institucionalidad de la República.

El ex consejero jurídico de la Presidencia de la República durante la Administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra, afirmó, en una carta pública firmada junto con su hijo, el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, Julio Scherer Pereyón, que la salida de Gertz Manero ponía fin a un capítulo oscuro de la FGR.

“La institución, que nació para ser contrapeso y garantía, quedó sometida al vaivén de un hombre dominado por rencores antiguos. El País fue testigo. Vio cómo la Fiscalía se torcía en manos de quien confundió lo público con lo personal, cómo la justicia se volvió herramienta de intimidación, de miedo, de castigo a conveniencia”, señaló Scherer Ibarra.

El Senado de la República aprobó el 27 de noviembre la convocatoria para elegir a la nueva o el nuevo titular de la FGR, con fecha límite de resolución fijada para el 4 de diciembre de 2025.

Según el procedimiento constitucional, el Senado deberá integrar y aprobar, por mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, una lista de 10 personas candidatas en un plazo de 20 días naturales, para después remitirla a la Presidencia de la República.

La Presidenta seleccionará una terna en un plazo de 10 días, que será devuelta al Senado para la elección final mediante el voto de las dos terceras partes de las y los legisladores.

La persona designada ocupará el cargo por un periodo de nueve años.