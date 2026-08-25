Sheinbaum respalda a Graciela Domínguez como Gobernadora interina de Sinaloa; ‘mujer honesta’, dice

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su respaldo a Graciela Domínguez Nava como Gobernadora interina de Sinaloa y ofreció apoyo del Gobierno federal para que la administración estatal concluya el periodo constitucional iniciado por Rubén Rocha Moya, quien solicitó una segunda licencia indefinida al cargo.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, precisó que la designación correspondió exclusivamente al Congreso de Sinaloa y no a la Presidencia de la República.

Señaló que el Legislativo estatal analizó a varios perfiles y que incluso solicitó a las instituciones información respecto a los antecedentes de las personas consideradas para el encargo.

“Tengo el gusto de conocerla, pero no a profundidad, pero sé que es una mujer honesta”, declaró respecto a Domínguez Nava, a quien identificó por su paso por la Secretaría de Educación Pública y Cultura estatal y por su trayectoria como Diputada local en Sinaloa.

Sheinbaum Pardo añadió que se enteró de la designación durante la propia conferencia y expresó su disposición a acompañar la gestión interina.

“Apoyarla en lo que necesite el pueblo de Sinaloa y que cierre bien este periodo hasta el mes que le corresponda, que trabaje por la paz, la seguridad y el bienestar del pueblo sinaloense”, afirmó.

El Congreso de Sinaloa propuso a Domínguez Nava la sesión extraordinaria de este martes, luego de que la Diputación Permanente aprobó por unanimidad la segunda solicitud de licencia indefinida presentada por Rocha Moya.

El expediente fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para definir al titular interino del Poder Ejecutivo estatal.

El relevo ocurre apenas dos días después de que Rocha Moya retomó la gubernatura, el 21 de agosto, tras permanecer más de tres meses separado del cargo por una licencia previa.

Domínguez Nava llega al Ejecutivo estatal tras una trayectoria que comprende dos periodos como diputada local, la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, la titularidad de la Secretaría de Educación Pública y Cultura estatal y una Diputación federal.

La designación se produjo en un contexto de crisis política en la entidad, derivada de la salida de Rocha Moya y de los señalamientos formulados en Estados Unidos contra el Gobernador con licencia por presuntos vínculos con el narcotráfico, imputaciones que él ha rechazado.

La nueva Gobernadora interina conducirá la administración estatal durante la ausencia indefinida de Rocha Moya y deberá entregar el Gobierno a quien resulte electo en los comicios de 2027.