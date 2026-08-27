Sheinbaum respalda a Imelda Castro como coordinadora de Morena en Sinaloa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la designación de la Senadora Imelda Castro Castro como coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional en Sinaloa, luego de que Morena informó que la legisladora ganó la encuesta interna del partido para ese cargo.

Destacó la trayectoria de la sinaloense dentro del movimiento y precisó que la definición corresponde exclusivamente al partido.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, subrayó que el nombramiento derivó del procedimiento estatutario de Morena y no de una intervención del Gobierno federal.

“Es una decisión de Morena a partir de sus requisitos, de pasar la encuesta, de ser ganador de una encuesta”, afirmó.

Sheinbaum Pardo describió a Castro Castro como “una mujer que tiene muchos años en el movimiento de transformación, que quiere mucho a Sinaloa”, y enumeró los atributos que, según dijo, deben cumplir quienes representan al movimiento: “ser una persona recta, honesta, amar al pueblo, amar a su Estado y tener un proyecto para el estado de Sinaloa”.

Aclaró que la designación no equivale todavía a una postulación electoral.

“Ahora son coordinadores, ya en su momento se verá si llegan a ser candidatas o candidatos”, puntualizó, con lo que acotó los alcances inmediatos del nombramiento rumbo al proceso electoral en la entidad.

Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse respecto a los señalamientos sobre las diferencias políticas entre la legisladora y el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, así como respecto a las presiones para que el Senador Enrique Inzunza Cázarez solicitara licencia de su escaño.

La definición ocurrió en un momento de reacomodo interno de Morena en Sinaloa. Rocha Moya reasumió la gubernatura y volvió a solicitar licencia días después, y el 26 de agosto de 2026 Inzunza Cázarez anunció su salida del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República para continuar como legislador independiente, en el contexto de las imputaciones presentadas el 29 de abril de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios y ex funcionarios sinaloenses.

Castro Castro, senadora con licencia, había sostenido el miércoles que Inzunza Cázarez debía separarse del cargo y cuestionó públicamente la permanencia bajo el fuero constitucional.

También señaló que la crisis política en la entidad obliga a Morena a recuperar la confianza ciudadana.