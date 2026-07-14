Sheinbaum respalda a Marina del Pilar tras difusión de audios filtrados

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, luego de la difusión de nuevos audios en los que presuntamente conversa sobre autoridades de Estados Unidos y temas relacionados con las mesas de seguridad estatales.

Durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional fue cuestionada sobre las medidas que tomaría el Gobierno federal para proteger información sensible que pudiera comprometer la seguridad del País tras la publicación de las grabaciones.

En respuesta, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el contenido de los audios no permite concluir que se haya compartido información confidencial.

“En los audios que se filtraron no se infiere que se vaya a dar información confidencial. En la mesa de seguridad de los estados participan no solo autoridades estatales y federales; se identifica la incidencia delictiva diaria. No hay información como tal que tenga un grado de sensibilidad que nos preocupe que fuera compartida por alguna autoridad, ya que no se sabe con quién estaba hablando Marina del Pilar”, explicó García Harfuch.

Al ser cuestionada sobre cómo calificaba las grabaciones filtradas, Sheinbaum Pardo reiteró que la propia Gobernadora ya ofreció su versión de los hechos y destacó que no existe certeza sobre la identidad de la persona con la que sostenía la conversación.

“Ella ya dio su explicación, no se sabe con quién está hablando. Lo que hay es una llamada telefónica que dio a conocer un periodista; no se sabe con quién habla y ella dio su información. Todo mundo lo escuchó, no sabemos con quién habla, si es una autoridad de Estados Unidos o no; ella dijo que no pone en riesgo la seguridad de Baja California”, señaló.

Las declaraciones de Sheinbaum Pardo y García Harfuch representaron el primer posicionamiento conjunto del Gobierno federal sobre la controversia generada por los audios difundidos en los últimos días.

Ambos funcionarios coincidieron en que, con la información conocida hasta ahora, no existe evidencia de que Ávila Olmeda haya revelado datos sensibles obtenidos en las mesas de seguridad, uno de los principales cuestionamientos surgidos tras la filtración.

La polémica comenzó después de que se hicieran públicas conversaciones atribuidas a la Gobernadora, quien reconoció que su voz aparece en las grabaciones.

En ellas se hace referencia a presuntos contactos con personas que afirmaban tener vínculos con autoridades de Estados Unidos, además de temas relacionados con la cancelación de su visa y posibles escenarios legales.

Ávila Olmeda ha sostenido que las conversaciones fueron sacadas de contexto, negó haber comprometido información reservada y aseguró que en ningún momento puso en riesgo la seguridad de Baja California.

Con este pronunciamiento, el Gobierno federal cerró filas en torno a la mandataria estatal, al considerar que el contenido difundido no representa, por sí mismo, una amenaza para la seguridad nacional ni para las labores de coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses.



Sheinbaum y Harfuch confirman que no investigarán audio de Marina del Pilar con presunto agente del FBI

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmaron que el audio atribuido a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no revela la entrega de información confidencial ni contiene elementos que justifiquen, por ahora, el inicio de una investigación formal.

García Harfuch sostuvo que en la grabación “no se infiere que se vaya a dar información confidencial” y explicó que en las mesas estatales de seguridad participan autoridades de distintos órdenes de gobierno, donde se revisa principalmente la incidencia delictiva diaria.

Señaló que no existe, hasta el momento, información con un grado de sensibilidad que representara una preocupación si llegara a compartirse con alguna autoridad, y aclaró que todavía no se sabe con certeza con qué persona o autoridad conversaba la Gobernadora.

Agregó que una investigación solo procedería si existieran indicios de un delito, y que en el audio no se infiere ningún tipo de delito.

Sheinbaum Pardo subrayó que la conversación fue escuchada ampliamente tras su difusión pública y que no hay certeza sobre si el interlocutor pertenece o no a autoridades estadounidenses.

Recordó que Ávila Olmeda ofreció posteriormente una explicación pública en la que aseguró que la comunicación no pone en riesgo la seguridad de Baja California.

También rechazó que el caso pueda equipararse con la investigación abierta en Chihuahua por la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operativos dentro de ese Estado, al señalar que ahí sí quedó demostrada la presencia de personal de una agencia extranjera operando en territorio nacional, lo que calificó como una violación a la Ley de Seguridad Nacional.

La controversia se originó el 22 de junio, cuando se difundió un primer audio en el que la Gobernadora negó haber buscado acuerdos “en lo oscurito” con Estados Unidos.

El 13 de julio, el periodista Héctor de Mauleón dio a conocer una segunda grabación en la que la Mandataria estatal habría expresado disposición a colaborar con un intermediario identificado como asesor externo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), y en la que mencionó su preocupación por una posible orden de extradición.

Ante ello, el PAN exigió que Ávila Olmeda solicite licencia al cargo mientras se aclara su situación jurídica, al argumentar que el caso trasciende lo político y toca temas de seguridad nacional.

Según lo expuesto en la conferencia matutina, el tema estaría siendo revisado por la Fiscalía General de la República y, del lado estadounidense, por el Departamento de Justicia, aunque hasta el momento ninguna de las dos instancias ha confirmado oficialmente la apertura de una indagatoria formal.

Ni el FBI ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos han emitido una postura oficial sobre el contenido del segundo audio.

Se espera que en los próximos días se defina si la FGR abre formalmente una carpeta de investigación y qué medidas adicionales tomará el Gobierno de Baja California para evitar la filtración de información sensible de seguridad.