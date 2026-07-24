Sheinbaum responde a Fox: ‘no se vaya a quemar’ por defender a Ruffo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recomendó al ex Presidente Vicente Fox Quesada que “no se vaya a quemar” por defender a Ernesto Ruffo Appel, ex Gobernador de Baja California recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, por presunto contrabando de combustible y delincuencia organizada.

Respondió así al ser cuestionada sobre el respaldo público del ex Mandatario panista.

Fox Quesada aseguró en un video difundido en redes sociales que metería la mano al fuego por Ruffo Appel y que lo haría mil veces de ser necesario.

“Yo meto la mano al fuego por Ernesto Ruffo y lo haré mil veces si es necesario. Creo en él, le conozco, sé la calidad de persona que es”, expresó el ex Presidente, quien describió al ex Gobernador como una persona íntegra y consideró que su detención genera dudas sobre la imparcialidad de las instituciones.

Sheinbaum Pardo rechazó que el caso constituya una persecución política y sostuvo que Ruffo Appel es el principal accionista de Ingemar, empresa investigada por importar y distribuir combustible presuntamente introducido al país mediante declaraciones falsas.

“Él es el principal accionista. No sé si la Fiscalía pudiera mostrar el registro público de la empresa”, señaló.

Indicó que la Fiscalía General de la República investigó el caso durante un año, a partir del aseguramiento de combustible transportado en ferrocarril desde Estados Unidos.

La indagatoria comenzó después del decomiso de 15.4 millones de litros de gasolina y diésel localizados en 129 carrotanques en Coahuila, en julio de 2025.

Según la FGR, la red declaraba productos distintos o volúmenes inferiores para evitar el pago de impuestos, particularmente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

“Lo que se encuentra es que esa importación de combustible no es legal, sino que cometen fraude porque declaran otros productos, cuando deberían haber declarado combustible, que lleva el pago de un impuesto que es particularmente el IEPS”, explicó.

Ruffo Appel fue vinculado a proceso el 23 de julio, junto con otras siete personas, por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

El ex Gobernador y los demás acusados permanecen bajo prisión preventiva en el penal del Altiplano.

Sheinbaum Pardo señaló que la actividad principal de Ingemar consistía en importar combustible y distribuirlo para su venta, por lo que negó que la relación de Ruffo Appel con la investigación sea circunstancial. “No es que tuviera otra función, sino que la principal función de esta empresa era importar combustible y distribuirlo”, sostuvo. El ex gobernador ha rechazado las acusaciones y aseguró que Ingemar únicamente gestionaba trámites aduanales con la información proporcionada por exportadores e importadores.

A pregunta expresa, dijo desconocer si las autoridades investigan un posible financiamiento de las asambleas de Somos México con recursos procedentes del presunto contrabando de combustible.

Ruffo Appel forma parte del consejo de esa organización, que competirá en las próximas elecciones como nuevo partido político y que reúne en sus filas, principalmente, a ex militantes del PAN y del Partido de la Revolución Democrática.

“No tengo conocimiento de que se esté haciendo esa investigación”, respondió.