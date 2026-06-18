Sheinbaum responde a Trump: ‘No está bien informado, el Estado mexicano existe’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió durante su conferencia matutina, a las declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó el miércoles que los cárteles del narcotráfico controlan por completo el territorio mexicano y que la Mandataria se encuentra “muy asustada” ante la situación de seguridad en el País.

“No está bien informado, se lo he dicho personalmente, el Estado mexicano existe”, declaró Sheinbaum Pardo, quien recordó haberle transmitido ese mensaje al Secretario de Seguridad de Estados Unidos durante su visita a México.

Señaló que en esa reunión presentó a Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana como evidencia de la institucionalidad del Estado.

Las declaraciones de Trump se produjeron el 17 de junio, al margen de la cumbre del Grupo de los Siete celebrada en Évian, Francia, donde estuvo acompañado por Marco Rubio, Secretario Departamento de Estado, y Howard Lutnick, titular del Departamento de Comercio.

“Los cárteles controlan México, y es triste; la Presidenta es una mujer muy buena, pero está muy asustada. Los cárteles de la droga controlan totalmente México”, sostuvo en conferencia de prensa.

En la misma intervención, atribuyó a su administración una reducción del 97 por ciento en el flujo de drogas por vía marítima, resultado de operaciones contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, así como una disminución superior al 60 por ciento en el ingreso por rutas terrestres.

Trump anunció que el siguiente objetivo de su Gobierno será precisamente el tráfico terrestre que, según afirmó, continúa operando a través del territorio mexicano.