Sheinbaum responde a Trump por conmemoración de invasión a México: ‘No somos Santa Anna’

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo respondió a la conmemoración realizada por el Presidente de Estados Unidos Donald Trump sobre el aniversario 178 del Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual México perdió más de la mitad de su territorio nacional tras la guerra de 1846-1848.

“Ya saben cuál es mi opinión. No somos Santa Anna, hay que defender la soberanía”, afirmó durante su conferencia matutina, al ser cuestionada sobre el mensaje emitido por Trump.

El 2 de febrero, Trump difundió un mensaje oficial desde Washington, en el que conmemoró la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, celebrando como un acto heroico la invasión estadounidense que concluyó con la toma de la Ciudad de México en 1847.

El tratado, firmado el 2 de febrero de 1848, fue calificado por el Trump como una “legendaria acción de soberanía estadounidense” y estableció que México cedería el 55 por ciento de su territorio nacional, incluyendo los actuales estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, a cambio de una compensación de 15 millones de dólares.

“El día de hoy conmemoramos el aniversario número 178 del triunfo de nuestra nación en la Guerra México-Estados Unidos, una victoria legendaria que nos aseguró el suroeste de Estados Unidos, que reafirmó la soberanía de Estados Unidos y extendió la promesa de la independencia a lo largo de nuestro majestuoso continente”, declaró Trump.

También celebró la captura de la Ciudad de México en 1847 como un acto heroico, evitando expresiones de solidaridad con México.

Sin mencionar las bajas mexicanas pero enalteciendo la pérdida de vidas estadounidenses durante el conflicto bélico, Trump llamó a la invasión como una de las demostraciones de poderío estadounidense.

“Tras una serie de victorias en los territorios mexicanos de California y Nuevo México, en un triunfo decisivo para la soberanía estadounidense, Estados Unidos capturó heroicamente la Ciudad de México”, expresó Trump.

La conmemoración realizada por el Presidente de Estados Unidos se produjo justo al mismo tiempo que deja abierta la posibilidad de un ataque en territorio mexicano contra los cárteles del narcotráfico, acción que ha sido rechazada por el Gobierno de México.