Sheinbaum responde a Trump que México no es gobernado por cárteles

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que es falso que los cárteles gobiernen México, en respuesta a las declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien reiteradamente sostuvo que las organizaciones criminales controlan el País.

“Que es falso, eso no quiere decir que no nos hablemos con respeto, es absolutamente falso”, declaró Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina en respuesta a un cuestionamiento sobre si considera respetuosas las afirmaciones de Trump.

“En México gobierna una sola persona, no, no una sola persona, perdón, en México gobierna un solo ente, el pueblo de México, nadie más”, añadió.

La Presidenta respondió así a una pregunta sobre la opinión que le merece que Trump afirmara que no es ella quien gobierna México, sino los cárteles.

Las declaraciones de Trump se remontaron a múltiples ocasiones desde que inició su segundo periodo presidencial en enero de 2025, cuando insistió en que “los cárteles gobiernan México” durante entrevistas y apariciones públicas.

Sheinbaum Pardo reiteró su rechazo a la propuesta de Trump respecto a que efectivos militares estadounidenses operen en territorio mexicano.

“Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y como lo he dicho muchas veces colaboramos y cooperamos con el Gobierno de Estados Unidos, mucho por razones humanitarias, porque nosotros no queremos que llegue fentanilo ni a los jóvenes de Estados Unidos ni a los jóvenes de México ni a los jóvenes de ningún lugar del mundo”, expresó.

La Presidenta subrayó que la atención del problema de la violencia generada por el tráfico de drogas requiere corresponsabilidad entre ambas naciones.

“Estados Unidos tiene que hacer su parte, lo hemos dicho varias veces, ellos tienen que desplegar campañas para evitar el consumo, en Estados Unidos ellos tienen que detener a los delincuentes que distribuyen droga y lavan dinero en Estados Unidos, ellos deben detener el flujo de armas a México y nosotros nuestra primera prioridad es disminuir la violencia en México, esa es nuestra prioridad número uno y en ese marco colaboramos y cooperamos con Estados Unidos para disminuir el tráfico de drogas”, señaló.

Sheinbaum Pardo mencionó que Trump ha propuesto en múltiples llamadas telefónicas que Estados Unidos brinde mayor ayuda mediante operaciones conjuntas o con el ingreso de militares estadounidenses a territorio mexicano.

“Le hemos dicho no, no, por una razón, México es un país libre, independiente y soberano y hasta ahora ha habido respeto y han visto también los resultados que hemos tenido de manera integral y va a seguir habiendo respeto porque somos naciones vecinas y tiene que mantenerse este respeto mutuo”, afirmó.

Trump declaró en una entrevista con Fox News el 8 de enero de 2026 que su administración comenzaría a atacar por tierra a los cárteles mexicanos, tras operaciones realizadas en el mar Caribe y el Pacífico.

”Vamos a empezar a atacar a fondo a los cárteles”, declaró Trump, quien sostuvo que “los cárteles gobiernan México”.

Añadió que estos grupos son responsables del narcotráfico generalizado y aseguró que provocan entre 250 mil y 300 mil muertes al año en Estados Unidos.

El Presidente de Estados Unidos ha insistido en múltiples ocasiones que México está controlado por organizaciones criminales.

La Presidenta concluyó que hasta ahora ha existido un buen entendimiento entre ambas administraciones y que debe mantenerse el respeto mutuo entre las naciones vecinas.

“Ha habido muchas veces que el Presidente Trump en las llamadas que hemos tenido me ha dicho que quieren ayudar más con operaciones conjuntas, con entrada de militares de Estados Unidos a México y le hemos dicho no”, reiteró, quien enfatizó que la posición mexicana se fundamenta en la defensa de la soberanía nacional.