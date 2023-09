Claudia Sheinbaum Pardo, “coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación” y virtual candidata presidencial de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), para las elecciones del 2 de junio de 2024, respondió a Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, al afirmar que está “a favor de hacer casas, no de demolerlas”.

“Yo estoy a favor de hacer casas, no de demolerlas, como hice en la Ciudad de México. También estoy a favor de denunciar la corrupción inmobiliaria, como hice en la Ciudad de México. La casa que me preocupa y ocupa es la casa de todos y todas”, indicó la ex jefa de Gobierno de la capital de la República, en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

“Lo demoledor es la corrupción y la negligencia criminal #19S”, le reviró la legisladora hidalguense, en referencia a los supuestos malos manejos financieros que se dieron con los fondos para la reconstrucción, tras el sismo de magnitud 7.1 grados en la Escala de Richter, ocurrido a las 13:14:39 h del martes 19 de septiembre de 2017, en los límites de los estados de Puebla y Morelos.