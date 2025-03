Sheinbaum retiró reforma a Ley del Issste, para facilitar acuerdos con magisterio, informa Monreal

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, informó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retiró la reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), para “facilitar acuerdos con el magisterio”, en especial con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Según el Art. 77 del Reglamento de la @Mx_Diputados, la Presidenta @Claudiashein puede retirar las iniciativas que presente. Nos informó, como Cámara de origen, que retira la de reforma a la Ley del Issste, para facilitar acuerdos con el magisterio. Procederemos conforme a la ley”, escribió, en su cuenta de la red social X, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro.

Sheinbaum Pardo frenó, por un tiempo indeterminado, el 27 de febrero de 2025, la reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tras afirmar que no haría nada que afectaría a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

“Este es un mensaje a las y los maestros de México: no vamos a hacer nada que afecte a los maestros. Al contrario, nuestro objetivo es seguir beneficiando a las y los maestros de México. Entonces, es muy importante que haya un proceso de información y de trabajo, no vamos a probar nada que genere desconfianza o algún problema con las y los maestros”, dijo la mandataria nacional.

“Se va a seguir en revisión [la reforma al Issste] y que haya mucha información de esta parte, y se sigue trabajando sobre la parte de pensiones que, en efecto, necesitamos encontrar un régimen mucho más justo”, informó la titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Asimismo, la presidenta mencionó que ya no habría necesidad de movilizaciones, ya que no se aprobaría nada que afectara a la vida laboral del magisterio. También anunció que, el 27 de febrero de 2025, se realizarían mesas de diálogo entre las secretarías de Gobernación (SEGOB) y de Educación Pública (SEP), con el Issste.

“Entonces, no hay necesidad de movilizaciones. No vamos a aprobar nada que ellos perciban que estamos afectando el desarrollo de su vida profesional y laboral. Entonces, para que no se piense que estamos haciendo algo contra los maestros, ayer lo expliqué”, insistió Sheinbaum Pardo.

“Las maestras y los maestros desde hace tiempo han estado pidiendo que se revise el régimen de pensiones que -en efecto- es muy injusto. Esta revisión pues tenemos que hacerla en función de los recursos que tenemos, pero no podemos prometer algo que no podamos cumplir”, mencionó la mandataria nacional.

“Entonces, Rosa Icela [Rodríguez Velázquez] tiene hoy una reunión en la tarde y van a estar el director del Issste [Martí Batres Guadarrama] y el secretario de Educación [Mario Martín Delgado Carrillo]”, detalló la también ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“De todas maneras tiene que abrirse un proceso de diálogo, para que no se genere un ambiente de que queremos aprobar algo que va en contra de los maestros, cosa que es absolutamente falso. Entonces, estamos en eso para que las maestras y los maestros sobre todo pues tengan esta información”, añadió Sheinbaum Pardo.

El mismo día, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloqueaban los accesos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en protesta por la reforma a la Ley del Issste, propuesta por la titular del Poder Ejecutivo Federal, el 7 de febrero de 2025.

La reforma establecería que las cuotas para el seguro de salud se pagarían con base en el salario integrado de los burócratas, pero solo quienes ganaran más de 10 UMAS (Unidad de Medida y Actualización] mensuales, es decir, más de 34 mil pesos.

Además, según la iniciativa, los servidores públicos de confianza en los gobiernos, en los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, los cuales tienen ingresos divididos en una parte de salario base y otra parte de compensación, destinarían 2.7 por ciento de la parte de compensación, para fortalecer el Issste.

El 24 de febrero de 2025, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salasa, informó que abordó el tema con Sheinbaum Pardo, quien, según él, le aseguró que no habría descuentos adicionales para trabajadores de base del sector.

El 26 de febrero de 2025, maestros de al menos siete estados dejaron las aulas y salieron a protestar. Las manifestaciones se registraron en Quintana Roo, Estado de México, Guerrero, San Luis Potosí, Colima, Chihuahua y Veracruz.