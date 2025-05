Sheinbaum revela que la CNTE no acudió a una cita con ella, el 8 de mayo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación decidió no acudir a una cita que se acordó con sus miembros el 8 de mayo.

Durante su conferencia de prensa matutina narró que ella desde el primer momento tuvo la intención de reunirse con los integrantes de la CNTE, para lograr un acuerdo con sus exigencias.

”Por cierto, ayer no mencioné que en la última reunión que yo tuve con la CNTE les propuse que nos viéramos el 8 de mayo, y ellos ya no llegaron a esa cita. Entonces, sí es importante que se conozca. Fue mi propuesta, ellos querían que nos reuniéramos cuando tuvieron el primer paro de los tres días. Les dije no, pero con todo gusto los recibo el 8 de mayo. Y ya no llegaron a esa reunión”, contó.

“¿Se confirmó en esa reunión? ¿Se confirmó por parte de los maestros esa reunión?”, le preguntó una reportera.

“Lo dijimos en la reunión que tuve con ellos que el 8 de mayo. Y ellos ya informaron que no iban a venir”, respondió. “¿Y no argumentaron nada por qué no asistieron?”, le insistió la periodista. “No”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

-“¿Cuántas veces han cancelado o no han terminado de asistir?”, la cuestionó la reportera.

“Pues por lo pronto la del 8 de mayo, que sí es importante, porque era antes de su paro del 15 de mayo. La idea era llegar a acuerdos a través del diálogo directo con la Presidenta, pero ellos no quisieron acudir a esta reunión”, expuso.

Asimismo, mencionó que debido a la no asistencia a dicha reunión por parte de la CNTE, se decidió que la reunión del viernes 23 de mayo de 2025 ya no se hiciera con ella y que el diálogo fuera a partir de ahora con Rosa Icela Rodríguez Velázquez y Mario Martín Delgado Carrillo, secretarios de Gobernación y de Educación Pública, respectivamente.

”Entonces, ahora plantearon que era la [reunión] del viernes pasado pero, dadas las circunstancias, consideramos que era mejor que los recibieran el más alto nivel del Gobierno, que es la Secretaria de Gobernación y el Secretario de Educación Pública. Y ahora se les envió un oficio diciéndoles que está abierta la mesa, particularmente para el día de mañana”, señaló Sheinbaum Pardo, quien también comentó que la CNTE debía tomar la decisión de si van a dialogar con su Gobierno, para poder dar solución a sus demandas.

”Ayer, la Secretaría de Gobernación les envió un oficio para que quede constancia de que estamos llamando al diálogo. Ya lo tienen por escrito, tienen que tomar ellos la decisión de si van a dialogar o no”, agregó, quien también aseguró que dependería de cada estado la decisión de descontar salarios a los maestros faltistas, debido al paro de la CNTE.

”Depende de cada estado en general, cuál es la opción que sigan. Entonces, en algunos estados sí y en otros estados, no, ese es el mecanismo que se ha seguido. Nosotros esperamos que se pueda resolver pronto, ahí está la mesa de diálogo para el miércoles. En algunos estados no han recibido su apoyo y, en otros, sí”, expresó, quien reiteró que alrededor del 9 por ciento de las escuelas del País no tenían clases, a causa de la movilización de los maestros.