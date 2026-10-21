Sheinbaum revisa avances del IMSS-Bienestar con 24 gobernadores

“Recibí en Palacio Nacional a los 24 gobernadores y gobernadoras de estados incorporados a IMSS-Bienestar; revisamos avances en el proceso de modernización”, publicó Sheinbaum Pardo en sus redes sociales.

Al encuentro acudieron mandatarios estatales de la autodenominada Cuarta Transformación. La reunión se realizó en medio de problemas de desabasto de medicamentos e insumos médicos y de protestas de trabajadores del sector salud por sus condiciones laborales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió a puerta cerrada, en Palacio Nacional, con los 24 gobernadores de las entidades incorporadas al IMSS-Bienestar para revisar los avances en el proceso de modernización de los servicios de salud.

Recibí en Palacio Nacional a los 24 gobernadores y gobernadoras de estados incorporados a IMSS-Bienestar; revisamos avances en el proceso de modernización.Trabajamos por un sistema de salud universal, gratuito y de calidad para el pueblo de México. https://t.co/ATP87ZnMqc

El encuentro también formó parte de los preparativos del Gobierno Federal para avanzar, a partir de enero de 2027, hacia un sistema de salud universal y gratuito, con el que se busca ampliar el acceso de la población a los servicios médicos públicos. “Trabajamos por un sistema de salud universal, gratuito y de calidad para el pueblo de México”, agregó la mandataria nacional.

La reunión se llevó a cabo mientras la titular del Poder Ejecutivo Federal realiza giras por distintas entidades del país, en las que ha incluido visitas a clínicas y hospitales del IMSS-Bienestar para verificar las condiciones de operación, el abasto de medicamentos y la atención a los pacientes.

Las revisiones ocurrieron en medio de denuncias por falta de medicinas, material de curación y otros insumos, así como de movilizaciones de personal médico y de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que reclama mejoras laborales y recursos suficientes para prestar los servicios.

Los gobiernos estatales incorporados al IMSS-Bienestar aceptaron transferir a la Federación la operación de sus servicios de salud para atender a la población sin seguridad social.

El encuentro con los gobernadores adheridos al esquema se realizó después de que la presidenta de la República sostuvo otra reunión en Palacio Nacional con mandatarios estatales de todos los partidos políticos y cerca de 400 presidentes municipales, en la que abordaron temas de simplificación administrativa.