Sheinbaum rinde homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en Palacio Nacional; irá a funeral

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó un homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, durante la conferencia matutina.

El ingeniero falleció la noche del 28 de octubre a los 92 años.

En el acto la acompañaron Pablo Gómez Álvarez, responsable de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral; Laura Itzel Castillo Juárez, Secretaria de las Mujeres, y Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación, quienes destacaron la trayectoria política de Cárdenas Solórzano.

Durante el homenaje se proyectó un video sobre su carrera, desde la ruptura con el Partido Revolucionario Institucional y su candidatura presidencial de 1988 hasta la fundación del Partido de la Revolución Democrática, en 1989, y su triunfo como primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal electo por voto popular, en 1997.

Sheinbaum Pardo relató que conoció al ingeniero cuando era estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, después de las movilizaciones universitarias de 1986 y 1987, cuando la Corriente Democrática buscaba democratizar la selección del candidato presidencial del PRI.

Reconoció que los estudiantes desconfiaban inicialmente de Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez por su origen priista, pero terminaron por sumarse al movimiento.

“Recuerdo que la primera vez que conocí al ingeniero Cárdenas vivía yo con mi familia en una vecindad en San Jerónimo y llegó hasta ahí el ingeniero”, relató.

Sostuvo que Cárdenas Solórzano ganó la elección presidencial de 1988 y que el Gobierno cometió un fraude para imponer a Carlos Salinas de Gortari.

Señaló que la movilización comenzó en La Laguna, donde el general Lázaro Cárdenas del Río había impulsado el reparto agrario, y se extendió por todo el País.

Consideró que aquella lucha fue antecedente de Morena, luego de que el PRD se descompusiera.

“Fueron momentos de mucha, de mucha esperanza, mucha ilusión y de mucha indignación cuando se hace el fraude electoral”, expresó.

Gómez Álvarez destacó que el ingeniero llamó en 1988 a romper con el régimen político y a unir a las izquierdas bajo un programa de transformación democrática y social, y cuestionó que las reformas posteriores a ese año no impidieran la compra de votos ni la alteración de resultados.

“Se la jugó con valentía, arriesgó todo”, dijo, y añadió que “Cárdenas nunca traicionó”.

Castillo Juárez recordó la amistad entre el ingeniero y su padre, Heberto Castillo Martínez, quien fue su profesor en la Escuela Nacional de Ingeniería de la UNAM y declinó en su favor, como candidato presidencial del Partido Mexicano Socialista, en 1988.

También evocó la solidaridad de Cárdenas Solórzano y de su esposa, Celeste Batel, cuando su padre estuvo encarcelado por motivos políticos y la familia fue recibida en Apatzingán, Michoacán.

“Recuerdo especialmente su generosidad cuando encarcelaron a mi padre y ellos nos recibieron en Apatzingán, Michoacán, brindándonos el cariño y la tranquilidad que tanto necesitábamos”, relató.

Rodríguez Velázquez afirmó que el ingeniero fue determinante para la transición democrática y que, tras la elección de 1988, mantuvo la lucha por la vía pacífica.

“Fue el hombre que encendió la chispa de la esperanza ante un régimen autoritario”, expresó, quien agregó que “México está de luto” al enviar condolencias a la familia Cárdenas Batel.

Sheinbaum Pardo envió un abrazo a los hijos del ingeniero, Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, anunció que acudirá a los servicios funerarios en el Panteón Francés y señaló que buscará un acuerdo con la familia para realizar otro homenaje.