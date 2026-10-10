Sheinbaum se conectará con jóvenes en redes sociales para conocer su opinión de los entornos seguros en plataformas digitales

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la próxima semana realizará un video en vivo para los jóvenes, pues quiere escuchar la opinión acerca de las plataformas digitales y sus entornos.

“Los invito para que estén pendientes porque la próxima semana vamos a hacer un en vivo porque quiero conocer su opinión sobre estos temas. En ambiente seguro, charlando, que me digan qué es lo que piensan. Ya les platicaré qué día. Va a ser en Instagram, TikTok y Facebook. Un abrazo a todas y a todos. Nos vemos pronto”.

Aclaró que las plataformas digitales deben tener contenidos seguros que protejan a las niñas, niños y adolescentes.

“Queremos entornos digitales seguros para nuestras niñas, niños y adolescentes. Vamos a emitir un decreto para que todas las plataformas digitales eliminen contenidos que tengan que ver con acoso sexual, abuso, con prácticas violentas”, escribió en redes sociales.



Plataformas digitales seguras

El pasado viernes, Sheinbaum y la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, presentaron el proyecto de decreto para obligar a las plataformas digitales a proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos violentos, esto luego del ataque en una escuela de Torreón, Coahuila, que dejó a una persona sin vida.

La propuesta establece que las plataformas deberán desarrollar mecanismos para identificar y retirar estos contenidos, clasificar las publicaciones por edad, habilitar herramientas de supervisión para madres, padres y tutores, y establecer opciones para que los usuarios reporten material violento.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que las disposiciones serán obligatorias y no dependerán de la voluntad de las empresas.

“No es si quieren o no quieren. Lo que vamos a hacer es dialogar con ellos, pues para ver qué requieren hacer ellos para poder cumplir con este decreto. No podemos permitir que las plataformas digitales sean espacios no seguros para niñas, niños y adolescentes”, señaló.

La Mandataria sostuvo que el objetivo es garantizar que las plataformas digitales sean espacios seguros para la población menor de edad, ante el uso de redes sociales y otros servicios digitales para establecer comunicación relacionada con delitos y promover la violencia.

La Presidenta mencionó que el decreto, que será publicado la próxima semana, por el momento no prevé sanciones; sin embargo, dijo que de no haber apoyo de las plataformas digitales se planteará convertirlo en ley para aplicar medidas punitivas.



Prevención y atención a la salud mental

La propuesta incluye acciones de prevención de la violencia y apoyo psicológico para niñas, niños, adolescentes y sus familias.

Entre ellas se encuentra la difusión de la Línea de la Vida, a través del número 800 911 2000, para brindar orientación y apoyo psicológico. También contempla el programa “El ABC de las emociones”, enfocado en difundir información sobre salud mental y el uso consciente de las redes sociales.

Estas acciones estarán coordinadas por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud.

Además, se instruirá a la Consejería Jurídica para instalar mesas de trabajo destinadas a elaborar propuestas regulatorias que fortalezcan la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

La elaboración del decreto estuvo a cargo de la Consejería Jurídica y la Agencia de Transformación, con la participación de especialistas, de acuerdo con lo expuesto durante la conferencia.