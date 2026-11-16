Sheinbaum se reúne con comunidad mexicana en China; ‘son un orgullo para México’, dijo

Como parte de su gira por Shenzhen, China, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión con integrantes de la comunidad mexicana que residen en ese país; les pidió mantenerse en contacto para que el trabajo que desarrollan pueda ayudar al país. Durante su visita por China por su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Presidenta Sheinbaum escuchó las historias e inquietudes de las y los mexicanos que viven en ese país, a quienes les dijo que son un orgullo para nuestro país. Asimismo, durante la reunión con la comunidad mexicana, entregó el distintivo Hecho en México al restaurante Tequila Coyotes Mexican Food & Grill, propiedad de Ernesto Humberto Treviño Amezcua.

Durante el encuentro con la comunidad mexicana, la presidenta Sheinbaum les pidió continuar en contacto con México. ( )

“Muy bien. Son mexicanas y mexicanos extraordinarios que decidieron vivir su vida acá. (...) Que busquemos la manera de que sigan en contacto con México; no solo con sus familias, porque siempre están en contacto, sino con México, que lo que están desarrollando aquí pueda ayudarnos en nuestro País”, dijo.

Nos reunimos con mexicanas y mexicanos que viven y trabajan en China. Todas y todos son un orgullo para México. https://t.co/WGJVKwlZgq — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 16, 2026