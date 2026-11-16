Sheinbaum se reúne con comunidad mexicana en China; ‘son un orgullo para México’, dijo

Como parte de su gira por Shenzhen, China, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión con integrantes de la comunidad mexicana que residen en ese país; les pidió mantenerse en contacto para que el trabajo que desarrollan pueda ayudar al país.
Durante su visita por China por su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Presidenta Sheinbaum escuchó las historias e inquietudes de las y los mexicanos que viven en ese país, a quienes les dijo que son un orgullo para nuestro país.
Asimismo, durante la reunión con la comunidad mexicana, entregó el distintivo Hecho en México al restaurante Tequila Coyotes Mexican Food & Grill, propiedad de Ernesto Humberto Treviño Amezcua.
“Muy bien. Son mexicanas y mexicanos extraordinarios que decidieron vivir su vida acá. (...) Que busquemos la manera de que sigan en contacto con México; no solo con sus familias, porque siempre están en contacto, sino con México, que lo que están desarrollando aquí pueda ayudarnos en nuestro País”, dijo.
Nos reunimos con mexicanas y mexicanos que viven y trabajan en China. Todas y todos son un orgullo para México. https://t.co/WGJVKwlZgq— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein)
November 16, 2026
Nos reunimos con mexicanas y mexicanos que viven y trabajan en China. Todas y todos son un orgullo para México. https://t.co/WGJVKwlZgq
Presentación del Plan México en APEC
Durante su participación en la APEC, la pPesidenta Claudia Sheinbaum presentará el presentará el Plan México; el cual dijo, se sustenta en una economía basada en las personas.
“Nosotros tenemos un modelo propio que hoy le llamamos el Plan México, que tiene que ver no solamente con abrir las puertas de México a la inversión, sino sobre todo lo que significa para nosotros el desarrollo de la gente: es una economía basada en las personas”, agregó.
La agenda de Sheinbaum en la APEC
El martes 17 de noviembre la Presidenta de México sostendrá reuniones con el Presidente de China, Xi Jinping y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.
Además, será oradora principal en el APEC CEO Summit, en el que participan más de mil de los empresarios más relevantes de la cuenca del Pacífico.
Asimismo, la Presidenta Sheinbaum señaló que se tienen confirmadas reuniones bilaterales con Singapur y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.
En su gira por China, los miembros del Gabinete que acompañan a la presidenta Claudia Sheinbaum son los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; de Energía, Luz Elena González; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz; de Salud, David Kershenobich y de Turismo, Josefina Rodríguez. Así como el Embajador de México ante la República Popular China, Jesús Seade.
La cumbre de la APEC 2026 se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre.