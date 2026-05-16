Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet en Palacio Nacional; le refrenda su apoyo para presidir la ONU

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió este viernes en Palacio Nacional a Michelle Bachelet, exmandataria de Chile, a quien reiteró su apoyo para que presida la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

Sheinbaum Pardo destacó la trayectoria de la mujer que gobernó en dos ocasiones su país y ha desempeñado cargos de alto nivel en organismos internacionales.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Sheinbaum la describió como “una mujer brillante” y promotora de “la paz con desarrollo y justicia.

Más temprano, Bachelet estuvo en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se reunió con el canciller Roberto Velasco Álvarez.

Las y los candidatos para presidir la ONU

A finales de abril, las y los candidatos a dirigir la ONU abogaron por unas Naciones Unidas más comprometidas con la paz. La chilena Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el senegalés Macky Sall buscarán remplazar al actual secretario general, António Guterres, a partir del 1 de enero de 2027, cuando termina su segundo mandato de cinco años.

Cada candidato dedicó tres horas a responder a preguntas formuladas por los 193 Estados miembros de la ONU y representantes de la sociedad civil.

La Asamblea General, donde tienen banca todos los Estados miembros, solo puede elegir al secretario general previa recomendación del Consejo de Seguridad, cuyos cinco miembros (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia) tienen derecho a veto.

Todos los candidatos destacaron la necesidad urgente de restaurar la confianza en unas Naciones Unidas al borde del colapso financiero. Además, su relevancia también ha sido puesta en entredicho en un mundo asolado por un nivel de conflictos armados que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial.

Bachelet espera que el mundo esté “preparado” para que una mujer lidere la ONU

Bachelete ha declarado que espera que el mundo esté por fin “preparado” para tener a una mujer en ese cargo.

Desde la creación de las Naciones Unidas al término de la Segunda Guerra Mundial, los nueve secretarios generales han sido hombres, y desde hace varios años numerosos países abogan por el nombramiento de una mujer.

En 2016, pese a haber varias candidatas, Antonio Guterres ganó la contienda.

“Si soy cortés, diría que el mundo no estaba preparado. ¿Lo está ahora? Eso espero”, declaró Bachelet a periodistas al término de tres horas de audiencia ante los Estados miembros.

“Sería una señal muy positiva (...) Daría esperanza a mucha gente”, añadió.

Con información de AFP