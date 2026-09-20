Sheinbaum se reúne en privado con Maru Campos en Ciudad Juárez

“Acordamos que a través de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad, dependiendo del tema, se trabajará conjuntamente para el bienestar de las y los chihuahuenses”.

“Pues hablamos y hablamos de la coordinación que es fundamental siempre entre el Gobierno federal y un estado de la República como lo es Chihuahua. Y hablamos. Lo que le comenté es que en caso de que haya habido una violación a alguna ley, que tiene que procederse y ella estuvo de acuerdo. Algún funcionario de su gobierno haya cometido algún delito, que se proceda”.

En entrevista con medios, Sheinbaum dijo que tocaron el tema de la operación de agentes de la CIA en México, quienes no contaban con autorización, y estuvieron de acuerdo que en caso de acreditarse violaciones a la legislación, se deberá proceder.

La Mandataria estatal aseguró que se trató de una plática franca y firme, además de que reconoció la necesidad de mejorar la comunicación.

La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en privado con la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a su llegada a Ciudad Juárez el sábado. Ambas acordaron mantener la coordinación entre el Gobierno federal y estatal.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, habló de la reunión al mencionar que era algo necesario para ambos gobiernos, ante las diferencias en las acciones en materia de seguridad.

“Nos hablamos y escuchamos con mucha franqueza y con firmeza. Ambas reconocemos que debemos mejorar nuestros canales de comunicación sin que renunciemos a nuestras convicciones y a las posiciones que ambas defendemos”.

Campos mencionó que le confirmó a la Presidenta que su gobierno “seguirá respetando la ley, combatiendo con toda la fuerza y todas las capacidades al crimen organizado”.

El breve encuentro se dio el sábado en las instalaciones del aeropuerto Abraham González de Ciudad Juárez previo a un evento de la Presidenta como parte de la gira que realiza por distintas entidades para presentar los resultados de su Segundo Informe de Gobierno.

El viernes, en su conferencia de prensa desde Irapuato, Guanajuato, Sheinbaum señaló que pese a las importantes diferencias que ha tenido con la Gobernadora de Chihuahua, se encontraría con ella en el aeropuerto; sin embargo, aclaró que sería con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con quien la panista aborde temas relacionados con el estado.

El encuentro con Campos se confirmó luego de que el Gobierno de Chihuahua envió una solicitud formal a Presidencia el pasado 15 de septiembre en la que la Gobernadora planteó recibir personalmente a la Presidenta a su llegada, acompañarla a una sesión de la Mesa Estatal de Seguridad y sostener una reunión de trabajo para revisar asuntos prioritarios para el estado.

Sin embargo, la agenda presidencial solo incluyó el breve encuentro pues Sheinbaum continuará su gira hacia Baja California.



Las polémicas entre Maru Campos y el Gobierno federal

El 19 de abril se dio a conocer que dos supuestos oficiales instructores de la embajada de Estados Unidos y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua murieron en un accidente cuando regresaban de un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos; sin embargo, los diarios The Washington Post y The New York Times dieron a conocer que en realidad se trataba de agentes de la CIA.

Un día después, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno “no estaba enterado” de un operativo realizado entre Chihuahua y autoridades de Estados Unidos, por lo que se revisaría si estaba autorizado y si esto no implicaba una violación a la Ley de Seguridad Nacional.

En ese momento, la Mandataria federal insistió en que en su administración no hay operaciones conjuntas de combate al narcotráfico con agentes del gobierno de Estados Unidos, pues, dijo, solamente se colabora con intercambio de información.

Para investigar el caso, el gobierno de Chihuahua creó una Unidad Especializada quienes, en su informe, detallaron que la presencia de agentes estadounidenses tampoco fue reportada a mandos de la Fiscalía del Estado y que hay posibilidad de una colaboración de carácter extraoficial.

Tras el anuncio, César Jáuregui renunció como Fiscal General de Justicia de Chihuahua.

En tanto, la Fiscalía General de la República llamó a comparecer a cerca de 50 personas por su participación en el operativo. Ulises Lara López, vocero y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, detalló que se emitieron requerimientos legales a distintas autoridades para verificar la existencia y el estatus de las acreditaciones de seguridad de los agentes extranjeros que fallecieron.

A la par, Maru Campos prohibió a las personas servidoras públicas de la administración estatal establecer mecanismos directos de cooperación con agentes extranjeros sin autorización expresa del Gobierno federal.

Sin embargo, también ha acusado de trato desigual, pues dice que, mientras ella recibe críticas por el caso, a Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa acusado por Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado, se le protege.

Ante la polémica, Morena ha solicitado el desafuero de la Gobernadora Maru Campos y el inicio de un juicio político; mientras que su partido, el PAN, ha mantenido el respaldo hacia la Mandataria.