La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que tendrá una reunión con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Durante un enlace en la conferencia matutina, la Presidenta Sheinbaum detalló su agenda como parte de su gira por China y anunció que el encuentro con Trump se llevará a cabo este miércoles 18 de noviembre.

“Mañana estaremos con el Presidente de Vietnam. Después vamos a ir a conocer un hospital inteligente porque tenemos mucho interés en que haya colaboración también en temas de salud con China y para ello vamos a ir a visitarlo. Después vamos a tener una breve reunión con el Presidente de los Estados Unidos“, indicó.



Tensión por caravanas migrante y amenaza de más aranceles

La reunión entre la Presidenta Sheinbaum y Trump se llevará acabo en medio de una serie de declaraciones del presidente de Estados Unidos en las que amenaza con duplicar los aranceles a México si no detiene la caravana migrante que salió de Honduras para dirigirse a Estados Unidos.

El lunes 16 de noviembre, Trump volvió a amenazar con “aranceles muy fuertes” si el Gobierno mexicano no detiene la caravana que llegó a Chiapas y avanza hacia la frontera norte.

La advertencia ocurrió antes de que el Mandatario viajara a China para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y cuatro días después de que amenazara con duplicar los gravámenes a los productos mexicanos si el país no frenaba el desplazamiento de migrantes.

“No se les permitirá entrar y México las detendrá. Y como saben, dijeron que iban a detenerlas, y si no las detienen, vamos a imponer aranceles muy fuertes a México“, declaró Trump al responder a una pregunta de la prensa sobre las caravanas migrantes que avanzan hacia Estados Unidos.

El Mandatario estadounidense sostuvo que los migrantes no podrán ingresar a su país y exigió al Gobierno mexicano que detenga las caravanas para impedir que continúen su recorrido hacia la frontera.



México ha frenado 24 caravanas durante el Gobierno de Trump

Ante estas amenazas, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que, desde el regreso de Donald Trump al Gobierno de Estados Unidos, México ha logrado la disolución de 24 caravanas migrantes mediante información y atención a sus integrantes sobre las restricciones para ingresar al territorio estadounidense.

“Son 24 caravanas desde la llegada del Presidente Trump al gobierno que se han desintegrado gracias a la información que se les ha dado de que no hay paso de la frontera mexicana hacia Estados Unidos”.

Durante su conferencia de prensa matutina del viernes 13 de noviembre, explicó que actualmente no existe ninguna caravana en tránsito por el país con dirección a la frontera norte.

Un día antes, el jueves 12 de noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que desde el regreso del Mandatario estadounidense al poder, no han llegado grupos de inmigrantes a Estados Unidos.

“Desde la llegada de Trump al gobierno no ha llegado ninguna caravana migrante”, dijo Sheinbaum al ser cuestionada durante la conferencia matutina.

La Presidenta explicó que, hasta ese día, habían dos caravanas que avanzaban en México, una de ellas se encuentra en Arriaga, Chiapas, que se formó, en un inicio, por alrededor de 600 personas “y ya quedan menos de 100”, mencionó.

“¿Cómo hacemos esto? Informamos a la gente que va en la caravana que es muy difícil pasar a Estados Unidos? Que si su objetivo es llegar a Estados Unidos, pues no lo van a poder lograr porque no hay esa posibilidad. Entonces buscamos la manera de que regresen a sus países de manera segura o si alguien se quiere quedar en México bajo ciertas condiciones en determinado lugar lo puede hacer. Pero la gran mayoría regresan a sus países de origen”, detalló.

La segunda viene de Honduras y de acuerdo con la Presidenta, está recibiendo ayuda humanitaria.

Asimismo, advirtió que se ha detectado que algunas personas engañan a los migrantes al asegurarles que la política migratoria de Estados Unidos cambió tras los resultados de las elecciones, cuando, sostuvo, esa información es falsa.

Respecto a la participación de la Guardia Nacional, aclaró que su intervención no tendrá fines represivos ni violentos, sino que será de acompañamiento a las instituciones encargadas de informar y atender a los migrantes. “No habrá ningún acto de represión”, enfatizó.