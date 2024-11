Sheinbaum se reunirá por primera vez con padres de normalistas de Ayotzinapa el 4 de diciembre

La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá por primera vez con los padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa el próximo 4 de diciembre, a las 13:00 horas. Así lo confirmó el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, a Animal Político.

A través de una invitación física, la Presidenta de México invitó a los padres de los estudiantes desaparecidos en 2014 a una reunión en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

En el documento entregado a cada uno de los interesados se les propone ponerse en contacto con el Centro de Atención Integral del estado de Guerrero, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a más tardar el 27 de noviembre, para revisar el tema de los accesos.

“No hubo verdad ni justicia”: la última reunión con AMLO

Las esperanzas de los padres de 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa se esfumaron al no encontrar respuestas con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues a pesar de que les informaron de un par de detenciones, salieron decepcionados de Palacio Nacional y “terminaron mal” por lo que esperan que con Claudia Sheinbaum haya una verdad histórica.

Vidulfo Rosales, abogado y activista, señaló que no hubo condiciones para que antes del 1 de octubre se reunieran con el presidente, pues solo existían confrontaciones al no seguir con informes y avances que quedaron hasta 2021.

“La posición de los padres es que hoy es la última reunión. Nosotros no vemos condiciones para una próxima, el presidente coincidió también en que sólo son confrontaciones, ‘si ustedes ya no quieren que nos reunamos, no nos reunimos”, mencionó Rosales.