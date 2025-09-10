Sheinbaum se solidariza con las víctimas mortales y heridos por explosión de pipa en Iztapalapa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se solidarizó, a las 19:54 horas del 10 de septiembre de 2025, a las víctimas de la explosión de una pipa de gas que dejó un saldo de al menos 3 personas muertas, 70 más con quemaduras y lesiones diversas, así como decenas de vehículos incendiados, debajo del puente La Concordia que comunica calzada Zaragoza y avenida Ermita Iztapalapa con la Autopista México-Puebla, en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.

“Externamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de tres personas lamentablemente fallecidas y los lesionados, derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa”, escribió la titular del Poder Ejecutivo Federal, en su cuenta de la red social X.

“La Coordinación Nacional de Protección Civil [CNPC], Guardia Nacional [GN], Secretaría de la Defensa y la red de hospitales del Gobierno de México colaboran con la jefa de Gobierno, [Clara Marina Brugada Molina] @ClaraBrugadaM, y las autoridades de la Ciudad de México para atender a las y los afectados. Asimismo, expreso mi reconocimiento a los cuerpos de emergencia que apoyan en este lamentable suceso”, destacó la mandataria nacional.

La explosión ocurrió muy cerca del paradero ubicado en el Metro Santa Martha Acatitla, donde confluyen la Línea A del Metro, una terminal de Cablebús y la línea de trolebuses con dirección a Chalco.

Myriam Vilma Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital de la República, informó que la pipa de gas tenía una capacidad de 49 mil 500 litros y pertenecía a la empresa Gas Silza, cuya sede estaba en Tijuana, Baja California, con 101 plantas en el país y que pertenece a Grupo Tomza.

La mayoría de los heridos fueron trasladados en helicópteros Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CMDX), a diversos nosocomios, entre ellos al Hospital General Zona 53, ubicado en Iztapalapa.

Por su parte, el Ejército y la Guardia Nacional activaron el Plan DN-III-E. Al lugar arribaron 120 elementos equipados con ambulancias, vehículos de apoyo y personal especializado para reforzar las labores de protección civil, asistencia a la población y seguridad en el perímetro.

“Informo que, hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos. Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas. Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas de los ingresados. Continuaremos de manera estricta con el apoyo médico a las víctimas de este hecho”, escribió Brugada Molina, en X.

“Vamos a informar de los recientes acontecimientos, a las 14:20 horas, una pipa de gas de 49 mil 500 litros sufrió una volcadura, como hipótesis que quedara determinado por la Fiscalía el origen del problema. Y a partir de la volcadura, tuvo un impacto de explosiones que generaron una onda expansiva”, dijo la titular de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República, después, desde el lugar del incidente.