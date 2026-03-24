Sheinbaum se ubica como la presidenta latinoamericana mejor evaluada con 72.3 % en ranking

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ubicó como la mandataria mejor evaluada en Latinoamérica con un 72.3 % de percepción positiva, seguida de Nayib Bukele, de El Salvador, con 71.8 por ciento y de Luis Abinader, de República Dominicana, con 58.7 por ciento, de acuerdo con un ranking de la consultora CB Premium Community.

En cuarto lugar se encuentra el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con 57.9 por ciento, seguido de Rodrigo Chaves, de Costa Rica, con 56.8 por ciento; Rodrigo Paz, de Bolivia, con 51.9 por ciento; José Antonio Kast, de Chile, con 48.9 por ciento; Inácio Lula Da Silva, de Brasil, con 46.6 por ciento y Santiago Peña, de Paraguay, con 43.4 por ciento.

Los mandatarios peor evaluados fueron José M. Balcázar, de Perú, con 56.3 por ciento de opiniones negativas y 18.5 por ciento de encuestados sin responder; le sigue Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 69.6 por ciento; Daniel Noboa, de Ecuador, 63 por ciento; José Raúl Mulino, de Panamá, con 62.4 por ciento; Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 58.7 por ciento y Yamandú Orsi, de Uruguay, con 57.6 por ciento.

El presidente que registró un mayor crecimiento en la percepción positiva de su imagen fue Luis Abinader, de República Dominicana, con un aumento de 3.9 puntos. En tanto, Javier Milei, mandatario de Argentina, registró una caída de 4.5 puntos en el ranking.

En tanto, el 37.3 % de los ciudadanos mexicanos consultados consideraron que la imagen de Claudia Sheinbaum Pardo es muy buena, mientras que un 16.9 % la percibió como muy mala, según una encuesta aplicada del 10 al 15 de marzo a 2 mil 562 personas.

Repunta aprobación

La Presidenta Claudia Sheinbaum recuperó respaldo ciudadano, situándose en un 75 por ciento, un repunte impulsado por la alta aprobación del operativo contra “El Mencho” y de la reforma electoral, aunque la inseguridad continúa siendo la principal preocupación de los mexicanos, según la encuesta que realizó Enkoll para El País.

El estudio de opinión, basado en mil 210 entrevistas efectivas cara a cara realizadas del 26 al 28 de febrero de 2026, reveló que el 75 por ciento de los mexicanos aprueba el trabajo de Sheinbaum como presidenta, mientras que el 22 por ciento lo desaprueba, y el restante 3 por ciento no supo o no quiso responder.

El registro actual representa una recuperación para la mandataria, cuyo punto más alto de aprobación se registró en mayo de 2025, previo a la elección judicial, cuando alcanzó un 83 por ciento.

Desde entonces, la aprobación presidencial experimentó un descenso que la llevó a su nivel más bajo en diciembre de 2025, con un 74 por ciento, el registro más bajo de la serie que comienza en diciembre de 2024, caída que se produjo tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.