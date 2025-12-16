Sheinbaum señala a María Corina por llamar a intervención extranjera en Venezuela

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la líder opositora venezolana María Corina Machado Parisca promueve la intervención extranjera en su país.

Reiteró que el Gobierno de México mantiene su desacuerdo con dicha postura, al priorizar los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo abordó las posiciones de Machado Parisca y de la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento, respecto al no reconocimiento de los procesos electorales en sus respectivas naciones.

Al hacer la distinción, la Mandataria señaló que la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 incita a la injerencia externa.

“Hay una de ellas que está llamando a la intervención extranjera, y nosotros por convicción y por Constitución estamos en contra del intervencionismo”, declaró.

Sheinbaum Pardo enfatizó que la elección del Gobierno debe recaer exclusivamente en la decisión ciudadana y conducirse siempre por la vía pacífica.

“Se puede solicitar apoyo internacional para poder desarrollar frente a un conflicto interno una solución pacífica [...] pero el injerencismo no estamos de acuerdo”, puntualizó.

Previamente, el 11 de diciembre, la Presidenta de México evitó emitir una opinión específica sobre el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana.

En aquella fecha, Sheinbaum Pardo declaró “sin comentarios” ante los cuestionamientos de la prensa y sostuvo que México defendería la soberanía de las naciones.

“México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión, la no injerencia”, expresó en ese momento.

Machado Parisca recibió el galardón internacional por su trabajo en defensa de los derechos políticos y su oposición al régimen de Nicolás Maduro.

Ante el contexto político en Venezuela, el Gobierno federal ratificó que su política exterior continuará guiándose por la solución pacífica de controversias, según lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.