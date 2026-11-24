La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que ex funcionarios del Instituto Electoral del Estado de México y del Instituto Nacional Electoral ascendieron dentro de la estructura de las autoridades electorales y posteriormente terminaron como representantes legales de empresas intermediarias que obtenían contratos de esos organismos.

Este tránsito de personas del sector público hacia puestos de representación en compañías privadas, conocido como “puerta giratoria”, fue uno de los aspectos que pidió investigar como parte del caso de presunta corrupción en el INE.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria solicitó que la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República continúen las investigaciones sobre las contrataciones de materiales electorales y los vínculos entre funcionarios y empresas proveedoras.

Reiteró sus señalamientos de que existe una “mafia electoral” que opera desde hace años y que las indagatorias no deben limitarse a la gestión de Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del organismo el pasado 26 de octubre.

“Yo creo que es muy importante que sigan las investigaciones de la Auditoría Superior y de la fiscalía porque sí es una mafia electoral que se conformó con estas empresas y que hay personajes que muestran esa continuidad en la contratación de las empresas”, afirmó.

Las declaraciones ocurrieron después de que la prensa expusiera en la conferencia los antecedentes de José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, relacionados con empresas proveedoras de materiales electorales, y señalara que ambos iniciaron su trayectoria en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Se mencionó que Raymundo Hernández Casillas habría coincidido en el área de investigaciones del organismo con Genaro García Luna, y destacó que los hermanos crearon su primera empresa en 1988, cuando todavía trabajaban en la Secretaría de Gobernación, durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari y después de los comicios presidenciales de ese año, marcados por señalamientos de fraude electoral.

Al responder, Sheinbaum consideró necesario investigar esos antecedentes y la trayectoria de los involucrados.

También señaló que algunos funcionarios que trabajaron en el IEEM y posteriormente en el INE fueron ascendiendo dentro de las instituciones hasta terminar como representantes jurídicos de las empresas que obtenían contratos de esos organismos.

“Hay personas que trabajaron en el IEEM, que trabajaron en el INE, los subieron de nivel y luego los subieron a otro nivel y luego acabaron trabajando con estas empresas de representantes jurídicos de las empresas”, sostuvo.

Este fenómeno se conoce como “puerta giratoria” y se refiere al tránsito de personas que ocuparon cargos en el sector público hacia puestos directivos, de representación o asesoría en empresas privadas, en ocasiones dentro de los mismos sectores en los que desempeñaron sus funciones gubernamentales.

En este caso, la Presidenta planteó que las autoridades deben esclarecer si existieron relaciones entre antiguos funcionarios electorales y las compañías que consiguieron contratos para suministrar materiales a las autoridades electorales.

Insistió en que corresponde a la ASF y a la FGR determinar las posibles responsabilidades.

Sheinbaum cuestiona concentración de contratos y costos de materiales electorales

Además de los posibles vínculos entre exfuncionarios y empresas proveedoras, Sheinbaum cuestionó la concentración de contratos para fabricar y suministrar materiales electorales, particularmente urnas y mamparas, y consideró que el INE debe revisar los mecanismos de contratación para evitar que un grupo reducido de compañías controle ese mercado.

La Mandataria puso como ejemplo las diferencias en los precios de las urnas entre entidades y cuestionó que un mismo producto pueda adquirirse a costos distintos dependiendo del organismo electoral que lo contrate.

“¿Por qué en unos estados cuesta 5 pesos y en otra 100? Eso tiene que regularse del Instituto Nacional Electoral”, planteó.

Sheinbaum sostuvo que el INE cuenta con facultades para establecer lineamientos sobre las licitaciones y regular los precios de los materiales electorales que adquiere directamente, así como los que compran los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

También cuestionó que una sola empresa intermediaria concentre contratos para suministrar materiales que, de acuerdo con su planteamiento, podrían ser fabricados por distintos productores en el país.

“No me explico cómo es que solo una empresa, además intermediaria, pues ni siquiera muchas de esas empresas hacían las mamparas, las urnas, las papeletas”, señaló.

La Presidenta distinguió entre la producción de boletas electorales y la fabricación de otros materiales.

Explicó que las boletas se elaboran en Talleres Gráficos de México y que en los estados también se recurre a empresas privadas mediante esquemas de subcontratación.

Sin embargo, consideró que las contrataciones de urnas y mamparas deben revisarse para identificar por qué se han concentrado en determinadas compañías.

“¿Cuántos productores de urnas no puede haber en México? Debe haber muchísimos. De mamparas, ¿cuántos de mamparas no puede haber en México con la competencia además y licitaciones reales? Pues se bajan los precios”, afirmó.



Pide revisar presupuesto del INE para 2027

Otro de los temas que abordó Sheinbaum fue el presupuesto del INE, que cifró en 36 mil millones de pesos.

La Presidenta consideró necesario revisar el gasto del organismo para el próximo ejercicio fiscal y cuestionó el monto de los recursos destinados a la organización de los procesos electorales, más allá del financiamiento público que reciben los partidos políticos.

Como parte de esa revisión, indicó que solicitó información sobre la evolución del presupuesto del instituto y adelantó que esperaba presentar los datos durante la conferencia matutina del miércoles.

Explicó que en 2014 el presupuesto del INE registró un incremento importante debido a que el organismo asumió tareas de fiscalización que anteriormente correspondían a las autoridades electorales estatales.

Sin embargo, señaló que los OPLE no redujeron sus presupuestos pese a ese cambio de atribuciones.

“Si asumió el INE tareas de los estados, ¿por qué entonces no bajó el presupuesto de los estados?”, cuestionó.

La Mandataria comparó los recursos del instituto con los asignados a instituciones educativas y sostuvo que el presupuesto electoral debe analizarse debido a que se trata de dinero público.

“Entonces sí se tiene que hacer una revisión porque es dinero del pueblo, es dinero de la gente”, afirmó.

Sheinbaum también planteó que el INE debe asumir un papel más activo en la regulación de los precios y las licitaciones de los materiales que utilizan los organismos electorales estatales, sin que sea necesaria la intervención de la Secretaría de Economía, pues consideró que el instituto tiene atribuciones suficientes para establecer esos lineamientos.



FGR mantiene 15 investigaciones y ubica 40 domicilios

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren un día después de que la titular de la FGR, Ernestina Godoy, informara que la dependencia mantiene 15 carpetas de investigación abiertas por el caso de presunta corrupción en el INE y ha identificado alrededor de 40 domicilios relacionados con las indagatorias.

Durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, después de reunirse con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Godoy confirmó que la investigación involucra a Guadalupe Taddei, además del empresario José Alfredo Hernández Casillas y otras personas.

La fiscal precisó que hasta ese momento no existía una orden de aprehensión contra la exconsejera presidenta del INE y evitó anticipar cuántas personas podrían tener responsabilidad en los hechos investigados.

“No es solamente una denuncia en contra de Guadalupe Taddei”, señaló.

Godoy explicó que la Fiscalía busca establecer quiénes participaron en las presuntas irregularidades y determinar si las conductas identificadas constituyen delitos. También informó que algunas personas ya fueron citadas para declarar como posibles testigos.

Como parte de las diligencias, policías, peritos y agentes del Ministerio Público acudieron a las oficinas del INE para obtener copias certificadas de documentos relacionados con las contrataciones. La fiscal explicó que el personal ministerial tuvo que recopilar directamente la información debido a que la ASF y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizan investigaciones paralelas y también requieren documentación original.

La titular de la FGR señaló que los videos difundidos sobre reuniones privadas entre Taddei, sus familiares y el empresario Hernández Casillas deberán someterse a peritajes para determinar su autenticidad y descartar posibles alteraciones.

También explicó que las investigaciones requieren un análisis documental y contable antes de que la Fiscalía pueda presentar el caso ante un juez.

“Tengo que tener las pruebas, las pruebas fuertes, las pruebas necesarias, si es que va a llegar a una judicialización. Yo entiendo que la sociedad está esperando y nosotros somos conscientes de eso”, afirmó.

Godoy aclaró que no había señalado que faltaran pruebas, sino que las autoridades se encontraban analizando la documentación y la información disponible. Sobre la posibilidad de detener a Taddei, reiteró que no contaba con una orden de aprehensión.

“En este caso, no tengo ninguna orden de aprehensión”, dijo. “Cuando yo tengo una orden de aprehensión, detengo”.

La fiscal agregó que esperaba alcanzar una conclusión en un plazo no muy largo, aunque no estableció una fecha para concluir las investigaciones.