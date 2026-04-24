Sheinbaum señala que Ebrard en Economía, tras inicio de investigación anticorrupción

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Marcelo Ebrard permanecerá al frente de la Secretaría de Economía pese a la investigación de oficio iniciada por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno respecto a la estancia de su hijo en la residencia de la Embajada de México en el Reino Unido.

La Presidenta respaldó el desempeño del funcionario federal, calificando su labor como excelente e incansable en la gestión de la política comercial y la relación con Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa matutina explicó que la indagatoria administrativa se abrió de manera automática el 23 de abril, tras recibirse quejas formales vinculadas con la permanencia de Marcelo Patrick Ebrard Ramos en la residencia oficial de Londres durante seis meses en 2021.

En ese periodo, Ebrard fungía como Secretario de Relaciones Exteriores.

Sheinbaum Pardo precisó que la ley obliga a la SABG a revisar si existió alguna violación a la normativa vigente en materia de uso de bienes públicos.

El proceso administrativo coincide con una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República por el Diputado federal Marcelo Torres Cofiño.

El legislador acusó a Ebrard y a la ex Embajadora Josefa González Blanco por el presunto uso indebido de recursos públicos, argumentando que el hijo del entonces Canciller habitó la sede diplomática y utilizó sus servicios sin poseer un cargo o función oficial que justificara su estancia en el inmueble de la capital británica.

Según Torres Cofiño, los hechos podrían configurar delitos de peculado, abuso de autoridad y ejercicio ilícito del servicio público.

Al ser cuestionada sobre la continuidad del Secretario, Sheinbaum Pardo enfatizó que Ebrard mantiene una coordinación estrecha con la Presidencia de la República a través de mesas de trabajo semanales para impulsar proyectos de inversión y agilizar permisos.

Destacó la importancia del equipo de la Secretaría de Economía en el seguimiento del tratado comercial y la atención a los sectores productivos impactados por aranceles, asegurando que el funcionario atiende puntualmente las necesidades de las distintas cámaras empresariales del País.