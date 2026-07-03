Sheinbaum señala que FGR informó sobre pruebas contra hermana de Lozoya

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó, desde Michoacán, que la Fiscalía General de la República le informó sobre la existencia de pruebas de la participación de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, en el fraude conocido como Agronitrogenados.

La detenida fue aprehendida el 2 de julio de 2026 en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de permanecer evadida de la justicia durante siete años.

Sheinbaum Pardo señaló que corresponde a la FGR compartir más información sobre el caso.

“Tiene que dar toda la información la Fiscalía, es una detención de la Fiscalía General de la República. Lo que nos informó la Fiscal es que hay pruebas de su participación en el fraude de Agronitrogenados”, expresó.

Añadió que la hermana del ex funcionario está vinculada particularmente con depósitos y otros esquemas financieros, respecto a los cuales la FGR mantenía desde entonces una orden de aprehensión pendiente de ejecución.

Descartó que la detención obedezca a motivos políticos, pues señaló que el vínculo con el caso se documentó desde el año 2019.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que la aerolínea notificó a las autoridades que Gilda Susana Lozoya Austin se encontraba en un vuelo, por lo que fue detenida al arribar al AICM al contar con una orden de aprehensión vigente.

El funcionario federal negó que se tratara de una detención irregular.

“El Aeropuerto está lleno de cámaras y no hay un lugar donde se pueda hacer una detención irregular o algo así, quien aborda a la persona detenida es personal de la Agencia de Investigación Criminal, y la pone a disposición ahí mismo”, sostuvo.

Agentes federales ejecutaron la orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero.

Gilda Susana Lozoya Austin fue trasladada al Reclusorio Norte y puesta a disposición de la Jueza Nora Ileana García Peralta, titular del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien aplazó para el 3 de julio de 2026 a las 9:00 horas la audiencia de imputación.

La prórroga se otorgó a solicitud de la defensa, representada por Alejandro Rojas Pruneda, que argumentó necesitar más tiempo para revisar las 70 mil fojas del expediente.

Durante la primera parte de la audiencia, la detenida cuestionó el proceder de la FGR.

“Yo creo que este es un caso político, donde a mi mamá, a mi cuñada y a mí, es decir, a las mujeres de mi familia, se nos ha utilizado para presionar a mi hermano”, declaró.

Agregó que salió del país por una semana debido a un asunto familiar y que regresó de forma voluntaria.

“Salí del País porque esta orden de aprehensión no se me había notificado y estoy aquí para cooperar”, planteó.

Rojas Pruneda, defensor de Gilda Susana Lozoya Austin, reclamó a la FGR haber recurrido a un uso desmedido de la fuerza para ejecutar la captura, pese a que, según afirmó, la dependencia ya contaba con sus datos de notificación como abogado de la familia.

El defensor manifestó desconcierto por la difusión de fotografías de su clienta esposada en las oficinas de Interpol en el AICM.

Según los antecedentes del caso, Gilda Susana Lozoya Austin es señalada como beneficiaria de una cuenta bancaria mediante la cual Emilio Lozoya Austin habría cobrado un soborno de 3.5 millones de dólares por parte de Altos Hornos de México, empresa de Alonso Ancira.

La FGR sostiene que el pago se realizó a cambio de gestiones del ex director de Pemex para que la paraestatal adquiriera la planta Agronitrogenados en 2013, pese a que se encontraba en condiciones de chatarra.

La cuenta receptora del soborno fue abierta en Suiza a nombre de la empresa Tochos Holding Limited y habría recibido depósitos por 2 millones 580 mil dólares.

De la misma cuenta salieron 38 millones de pesos que Emilio Lozoya Austin utilizó para adquirir una casa en Lomas de Bezares en 2012.