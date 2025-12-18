Sheinbaum solicita a FGR informar sobre cancelación de acuerdo a Rocha Cantú

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la Fiscalía General de la República proporcionar información detallada respecto a la revocación del beneficio de “testigo colaborador” otorgado a Raúl Rocha Cantú.

El empresario, accionista de la organización Miss Universo, se encuentra implicado en una investigación relacionada con una red de comercio ilícito de hidrocarburos y delincuencia organizada.

Durante su conferencia de prensa matutina, la Presidenta señaló que aunque el Gobierno federal posee datos sobre el caso, corresponde constitucionalmente al organismo autónomo explicar el procedimiento.

“Tiene que informar la Fiscalía, es un tema de la Fiscalía, y tienen que informar; pero sí tenemos información. Pero a quien le corresponde informarlo es a la Fiscalía”, puntualizó ante los cuestionamientos sobre la situación jurídica del imputado.

La determinación de la FGR, actualmente bajo la titularidad de Ernestina Godoy Ramos, revierte un acuerdo previo suscrito durante la gestión del anterior Fiscal, Alejandro Gertz Manero.

Según documentos oficiales, la protección legal otorgada a Rocha Cantú tuvo una vigencia de 26 días antes de ser invalidada por la actual administración de la Fiscalía, que busca retomar el ejercicio de la acción penal contra el empresario por delitos de alto impacto.

Como consecuencia de esta revocación, Octavio Alarcón Terrón, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Santiago de Querétaro, giró una nueva orden de aprehensión contra el implicado el día 15 del mismo mes y año.

El juzgador instruyó la captura de Rocha Cantú por su presunta participación como líder en una estructura de delincuencia organizada, vinculada específicamente a las modalidades de tráfico de armas de fuego y robo de hidrocarburos.

Raúl Rocha Cantú mantiene su residencia en el extranjero, por lo que actualmente es considerado prófugo de la justicia por las autoridades mexicanas.

Debido a la naturaleza de los delitos que se le imputan, el ordenamiento legal vigente establece que, en caso de ser localizado y detenido, el procesado deberá cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva de oficio mientras se desarrolla el proceso jurisdiccional correspondiente.

La situación jurídica del accionista de Miss Universo se complicó tras el análisis de la FGR respecto a los beneficios otorgados por la administración pasada, determinando que no existían las condiciones para mantener el criterio de oportunidad.

Las investigaciones ministeriales apuntan a que el empresario formaba parte sustancial de una red dedicada al robo de hidrocarburos, actividad que impacta directamente en el patrimonio de la nación.