Sheinbaum solicita a Fiscalía veracruzana aclarar cargo de terrorismo contra periodista

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) que aclare los fundamentos legales para imputar el delito de terrorismo al periodista Rafael León Segovia. Durante su conferencia de prensa del 29 de diciembre de 2025, la titular del Poder Ejecutivo Federal manifestó la necesidad de que la institución explique públicamente el uso de dicha clasificación penal en contra del comunicador detenido en Poza Rica de Hidalgo.

León Segovia, quien se desempeña profesionalmente en el portal informativo “Prensa de la Zona”, fue detenido por elementos de la institución el 25 de diciembre de 2025. La FGE, encabezada por Verónica Hernández Giadáns, titular de la institución, fundamentó la acusación de terrorismo en la difusión de un material audiovisual relacionado con el homicidio de una persona en la zona norte de la entidad. La mandataria nacional precisó que, si bien se respeta la autonomía de la fiscalía estatal, los hechos requieren una explicación detallada dada la naturaleza de la acusación.

Respecto a la situación jurídica del comunicador, la organización internacional Artículo 19 calificó la imputación como un “peligroso precedente” para el ejercicio de la libertad de expresión en México. Según un comunicado emitido por la organización, el uso del tipo penal de terrorismo para sancionar la difusión de información periodística constituye una forma de criminalización que busca inhibir la labor informativa en Veracruz.

“Tiene que explicar la Fiscalía de Veracruz por qué se usa el delito de terrorismo”, declaró Sheinbaum Pardo ante los representantes de los medios de comunicación. La presidenta de la República añadió que la transparencia en este proceso es fundamental para descartar cualquier sospecha de persecución contra la prensa, subrayando que la justicia debe aplicarse con estricto apego al marco legal vigente.

Durante la audiencia inicial celebrada el 26 de diciembre de 2025, un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el periodo de un año contra León Segovia. La defensa legal del periodista argumentó que la grabación difundida es parte de su ejercicio profesional y no una acción dirigida a perturbar la paz pública, como sostiene la institución ministerial en su carpeta de investigación.

El caso ha generado que diversos colectivos de periodistas en el estado de Veracruz y a nivel nacional demanden la revisión de los criterios de actuación de la FGE en casos que involucren la libertad de prensa. Se espera que en los próximos días la institución veracruzana presente los informes técnicos correspondientes y se defina la vinculación a proceso del comunicador en la audiencia constitucional programada para el inicio del año 2026.