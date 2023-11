La unidad que tanto presume Morena suma una nueva fractura: militantes del partido acusan que la encuesta para definir a la persona candidata a la Gubernatura en Guanajuato estuvo amañada y se impuso a Alma Alcaraz, política nacida en Guadalajara, con trayectoria en Sinaloa y de cuna panista, por lo que aprovecharon la gira de precampaña de Claudia Sheinbaum para manifestar su molestia.

En Valle de Santiago, Guanajuato -estado que ha sido gobernado por el PAN desde 1991- Sheinbaum encabezó un evento como parte de su precampaña en el que no hubo gritos de “¡Presidenta, Presidenta!”, como suele pasar en prácticamente todos sus mítines; en cambio, hubo muestras de rechazo a la precandidata a la gubernatura del estado a quien, mientras hablaba, le gritaron “¡Fuera, fuera!”.

Apenas subió al escenario, una decena de personas comenzó a mostrar cartulinas y mantas en apoyo a la senadora Antares Vázquez -quien compitió para ser la candidata a la gubernatura- y quien, sostuvieron, “ganó la encuesta”, pero el partido decidió ignorar la opinión popular e “impuso a Alcaraz”.

Lanzan consignas contra precandidata expanista de Morena a gubernatura de Guanajuato

Aunque el sonido local presentó a Antares Vázquez como una de las invitadas en el presidium del evento de Sheinbaum, la senadora no estuvo presente.

“¡Fuera, Alma!”, ¡Fuera, Alma!”, fue una de las consignas que más se escuchó mientras la aspirante a la gubernatura se dirigía a los presentes.

En tanto que la leyenda “Antares legítima ganadora” y “Encuesta comprada, derrota asegurada”, fueron algunos de los mensajes que los inconformes desplegaron frente a Sheinbaum, quien, aunque los vio porque los tenían exactamente frente, los ignoró y evitó mencionarlos durante su discurso.

“Este es uno de los pocos estados que perdió AMLO y otra vez se vuelve a repetir lo mismo... vuelven a imponer a un panista y creemos que va a pasar lo mismo porque no respetan las encuestas aquí en Guanajuato. No entendemos”, reprochó Reyna Edith Padilla, militante morenista.

Proceso “mañoso” en Guanajuato, dice militante de Morena

La mujer, en compañía de una veintena de personas, acudió al evento encabezado por la ex Jefa de Gobierno para apoyarla y denunciar su inconformidad por el proceso “mañoso” que significó la encuesta para definir a la persona candidata a la gubernatura.

Desde que empezó el proceso de definición, un grupo de militantes de Morena en Guanajuato se decantaron por la senadora Antares Vázquez. En las encuestas -afirmaron los manifestantes-, Antares siempre se mantuvo a la cabeza, sin embargo, el 10 de noviembre pasado -cuando Morena dio a conocer los resultados finales- Alma Alcaraz, quien no figuraba en las preferencias se alzó con el triunfo dejando en el camino a Ricardo Sheffield, extitular de la Profeco.

De acuerdo con los datos oficiales presentados por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, la encuesta la ganó Ricardo Sheffield -también ex panista y quien en esta administración fue titular de la Profeco- al imponerse con el 24.4 por ciento de las preferencias, mientras que Alcaraz reportó el 23.4 por ciento.

Al igual que sucedió en la CDMX y para garantizar la paridad de género, Morena decidió que Alma Alcaraz sería la encargada de abanderar la coalición Sigamos Haciendo Historia en Guanajuato, mientras que Sheffield tendrá pase directo al Senado de la República.

“El día de decir quién era el ganador o ganadora final nos damos cuenta de que la que iba hasta arriba en las encuestas prácticamente desaparece (...) y esta candidata que no conocemos, que es ex panista, que es de Sinaloa y que iba en el lugar 15 de las encuestas brinca para encabezar en la encuesta. Entonces eso nos parece sumamente extraño y como simpatizantes de Morena estamos aquí alzando la voz como buenas personas de izquierda”, agregó la mujer.

Apoyan a Claudia, no a precandidata a gubernatura de Guanajuato

Los inconformes subrayaron que ellos simpatizan totalmente con Claudia Sheinbaum y que la apoyarán para que llegue a la presidencia, sin embargo, ante la molestia por la candidata impuesta valoran anular su voto.

“Yo soy una militante voluntaria y libremente puedo decidir a quién apoyar y a quién no. Yo no sé lo que haga el partido aquí en el estado, pero yo aquí como militante tengo la libertad de decidir que sí apoyo a Claudia (Sheinbaum) para Presidenta de México y sé que va a ganar, y aquí en Guanajuato prefiero no votar o anular mi voto porque sabemos que esta candidata que imponen no va a ganar, así que nos toca otros seis años de gobierno panistas”, lamentó Reyna, habitante de Valle de Santiago, Guanajuato.

“Seguiremos teniendo otros seis años de matanzas, de violencia, de miedo de salir a las calles (...) tendremos que aguantarnos otros seis años para que venga un candidato que pueda sacar al PAN”, lanzó.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2023) del INEGI, se estima que en 2022 el 23.6 por ciento de los hogares de Guanajuato tuvieron, al menos, a una víctima de algún delito.

En la votación de 2018, Guanajuato fue el único estado del país en donde Andrés Manuel López Obrador no ganó la votación. Datos del INE muestran que Ricardo Anaya, aspirante presidencial por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, obtuvo 815 mil 935 votos (40.6 por ciento), mientras que López Obrador sumó 606 mil 337 sufragios (30.2 por ciento).

“Soy guanajuatense por decisión”: Alma Alcaraz

La presentación de Alma Alcaraz -arropada por Claudia Sheinbaum– como candidata a la gubernatura del estado no fue fácil no sólo por los inconformes con su postulación, sino porque prácticamente fue ignorada por los asistentes al mitin que se celebró en el Jardín Central de Valle de Santiago.

Olvidando su procedencia panista, Alcaraz aprovechó el micrófono para contestar a los albiazules sobre los señalamientos de que pretende gobernar un estado en el que no nació.

“A los del PAN que dicen que yo no nací aquí (en Guanajuato), fíjense bien, yo soy guanajuatense por decisión y por convicción... No nos interesa si les gusta o no les gusta, aquí estoy”, lanzó sin que su aclaración tuviera eco entre los presentes.

“Juntos vamos a sacar al PAN del Gobierno del estado”, remató.

Y es que la aspirante nació el 17 de octubre de 1971 en Guadalajara, Jalisco.

Su carrera política la inició en 1996 cuando comenzó a ser militante activa del PAN y comenzó a trabajar en la estructura del Comité Directivo Municipal en Navolato como tesorera, secretaria de organización y secretaria general.

Entre 1999 y 2001, Alcaraz se desempeñó como diputada local en Sinaloa y después, entre 2006 y 2009 se desempeñó como Diputada federal.

Incluso, durante el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón ocupó la coordinación general de administración en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para después ocupar la dirección general de administración en el Instituto Nacional de Migración.

Se sumó a Morena en 2015 cuando asumió la secretaría general del comité ejecutivo estatal en Guanajuato para después convertirse en la dirigente estatal del partido.

Poco entusiasmo en visita de Sheinbaum a Guanajuato

La visita de Sheinbaum a Guanajuato, bastión panista, ha sido una de las más complicadas y desangeladas que ha tenido la aspirante presidencial.

Pocos fueron quienes lanzaron hurras por su presencia y menos aquellos que corearon “Presidenta, Presidenta”. De hecho, buena parte de ellos se retiró del mitin cuando la ex Jefa de Gobierno estaba dando su discurso.

Esta vez, Sheinbaum omitió reproducir un audio del ex Presidente Vicente Fox -quien gobernó Guanajuato entre 1995 y 1999- en el que afirma que quienes reciben programas sociales son “huevones” y que deben ponerse a trabajar. Un audio que la morenista reproduce en todos sus eventos.