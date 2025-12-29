Sheinbaum supervisará en Oaxaca atención a víctimas por descarrilamiento de Tren Interoceánico

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció su traslado a Oaxaca para reunirse con familiares de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre.

El siniestro, registrado en la Línea Z, a la altura de la comunidad de Nizanda, dejó un saldo confirmado de 13 personas fallecidas y decenas de heridos que permanecen bajo atención médica en diversos hospitales regionales.

Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, informó que el accidente se suscitó a las 09:28 horas cuando una de las locomotoras y varios vagones del convoy, que transportaba a 250 pasajeros, salieron de la vía.

Según el reporte oficial de la dependencia, 108 personas requirieron traslado hospitalario, de las cuales 44 continúan internadas el día 29 de diciembre, mientras que nueve pasajeros recibieron atención en el sitio de los hechos.

Respecto a las causas del incidente, Morales Ángeles detalló que se inició la revisión del registrador de movimientos conocido como “pulser”, el cual funciona como una caja negra ferroviaria para documentar la velocidad, posición del acelerador y presiones de freno.

La Fiscalía General de la República mantiene la cadena de custodia de los dispositivos y la zona del accidente, en coordinación con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Fiscalía estatal, para deslindar responsabilidades técnicas y legales.

”Vamos a revisar con la Marina para que tengamos la certeza de que la vía tenga condiciones para operar de nuevo”, afirmó la Presidenta.

Sheinbaum Pardo subrayó que un equipo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ya se encuentra en la zona para atender a los lesionados y aseguró que la investigación se realizará con rigor para informar con precisión respecto a las causas del siniestro.

Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Gobernación, indicó que la administración federal asignó a un servidor público para acompañar individualmente a cada familia afectada en la gestión de trámites y apoyos.

La Segob habilitó la línea telefónica 55 22 30 21 06 para proporcionar informes respecto al estado de salud de los lesionados, entre quienes se encuentran menores de edad como Ximena Ríos, de 9 años, y Oswaldo López Hernández, de 12 años de edad.

Salomón Jara Cruz, Gobernador de Oaxaca, precisó que los heridos se encuentran distribuidos en centros de salud de Juchitán de Zaragoza, Ciudad Ixtepec, Matías Romero Avendaño, Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec.

Según los registros estatales, en el Hospital General de Juchitán de Zaragoza se atienden a 22 pacientes, mientras que en la unidad de Matías Romero Avendaño permanecen 34 personas bajo vigilancia médica tras el impacto del convoy que se dirigía hacia Coatzacoalcos, Veracruz.

A pesar de las cifras oficiales, familiares de pasajeros como Luisa Camila Serrano Moreno, Inés Alvarado Rojas y Berzain Cruz López reportaron que sus seres queridos no aparecen en los registros de fallecidos ni en las listas de hospitalizados. Elementos de la Semar y de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca mantienen labores de búsqueda en el sitio del siniestro para localizar a la totalidad de las personas que viajaban en el Tren Interoceánico al momento del percance.