Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen en Washington, tras sorteo del Mundial 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, en Washington, luego de participar juntos en el sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en los tres países norteamericanos.

El encuentro trilateral representó la primera reunión presencial entre los tres mandatarios y se concretó después de que Sheinbaum Pardo y Trump no lograran verse personalmente meses atrás en Alberta, Canadá, debido a que el Presidente estadounidense se retiró de manera anticipada de la Cumbre del G7. Sheinbaum Pardo viajó a Washington la noche del 4 de diciembre en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”, publicó Sheinbaum Pardo en X.

Durante la ceremonia realizada en el Centro Kennedy, la Presidenta expresó el orgullo de México por recibir por tercera ocasión la Copa del Mundo, luego de las ediciones de 1970 y 1986.

“Estamos orgullosos, orgullosas, de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un País extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación”, declaró Sheinbaum Pardo tras recibir la palabra del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Subrayó el significado social y deportivo que el futbol representa para los mexicanos y recordó la tradición milenaria vinculada al juego de pelota.

“Tenemos un pueblo extraordinario, trabajador y algo especial. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”, afirmó.

Durante el sorteo, levantó la papeleta con el nombre del País y exclamó “¡Viva México!”, lo que generó aplausos entre los asistentes.

Trump destacó la coordinación entre las tres naciones respecto a la organización del torneo.

“Hemos trabajado estrechamente con estos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido extraordinarias”, señaló.

Los tres líderes participaron en un sorteo simulado en el que cada uno sacó el nombre de su país.

El diálogo presencial se produjo en un contexto de tensiones comerciales, ya que Canadá y México, socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), enfrentan la ofensiva proteccionista impulsada por la administración de Trump.

El encuentro también ocurrió en medio de los amagos del Gobierno de Estados Unidos de emprender acciones militares contra países que envían drogas a territorio estadounidense.

Previo a esta reunión, Sheinbaum Pardo y Trump mantuvieron 10 conversaciones telefónicas en las que discutieron temas relativos a aranceles, migración y seguridad.

El desafío para México y Canadá consiste en renegociar términos favorables en el marco del T-MEC.

Al finalizar el acto protocolario, Infantino invitó a los jefes de Estado a una fotografía conjunta.

Sheinbaum Pardo se acercó con prudencia hacia Trump antes de que el presidente de la FIFA le hiciera un gesto para aproximarse más.

Posteriormente, la mandataria nacional acudió a un encuentro con personas líderes de la comunidad mexicana residentes en Washington, Virginia y Maryland.

México será sede del Mundial 2026 en la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León, compartiendo la organización del torneo con Estados Unidos y Canadá.