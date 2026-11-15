$!Sheinbaum viaja a China para participar en cumbre de la APEC

La Presidenta Claudia Sheinbaum viaja a China para participar en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la cual se realizará en Shenzhen del 18 al 19 de noviembre; donde sostendrá diversas reuniones como la que tendrá con empresarios miembros de esa organización.
A través de sus redes sociales, la Mandataria comentó que se encuentra viajando rumbo a Shenzhen para representar a México en la APEC 2026; detalló que la agenda de actividades incluye reunión con empresarios de países miembros.
Sheinbaum adelantó que informará sobre los avances de este encuentro internacional en la conferencia de prensa matutina.
“Dentro de dos días, porque son 14 horas de diferencia, vamos a un evento con empresarios de todos los países de la APEC. Después vamos a tener una reunión de gabinetes y al otro día vamos a participar en el foro de la APEC. Ya les voy a ir platicando. Búsquenme en la mañanera que ahí me voy a conectar”, destacó.
¿Cuál será la agenda de la Presidenta?
Durante su viaje a China para participar en la cumbre de la APEC, la agenda de la Presidenta Claudia Sheinbaum tendrá como ejes centrales la promoción de inversiones y una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping.
Previo al arranque de las actividades oficiales del foro, Sheinbaum sostendrá un encuentro con la comunidad mexicana residente en ese país. Posteriormente, se presentará como oradora principal ante el Consejo Asesor de Negocios de la APEC, integrado por más de mil empresarios de las 21 naciones miembro.
Además del anfitrión Xi Jinping, la Mandataria mexicana será la única jefa de Estado en dirigir un mensaje durante esta sesión, donde expondrá el “Plan México” y las condiciones para invertir en el País.
Como parte de su agenda de trabajo, encabezará una mesa bilateral con el Presidente Xi Jinping, acompañada por los titulares de Economía, Medio Ambiente (Semarnat) y Ciencia.
El gobierno mexicano buscará acuerdos de colaboración tecnológica para implementar el modelo chino de “hospitales inteligentes”, proyectos de economía circular para el reciclaje de basura, desarrollo científico y transferencia tecnológica para la fabricación de paneles solares.
Al concluir la cumbre, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, permanecerá en China para abordar temas comerciales y la balanza deficitaria. La agenda oficial también incluye su participación en la sesión plenaria con los 21 dirigentes, donde promoverá una postura basada en la cooperación y la complementariedad económica.
¿Qué es la APEC?
El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, fundado en 1989, es el espacio donde se definen las reglas del comercio, la producción y la inversión global del siglo XXI.
El bloque está integrado por 21 economías, entre ellas Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Canadá, Corea del Sur, Australia, Chile, Perú y México, las cuales concentran en conjunto cerca del 60 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y el 50 % del comercio global.
En 2028 México será la sede de la Cumbre de APEC, así lo acordaron los líderes de las 21 economías representadas en dicho foro; la decisión se tomó en el encuentro de la APEC de 2025.