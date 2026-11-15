$!Sheinbaum viaja a China para participar en cumbre de la APEC

La Presidenta Claudia Sheinbaum viaja a China para participar en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la cual se realizará en Shenzhen del 18 al 19 de noviembre; donde sostendrá diversas reuniones como la que tendrá con empresarios miembros de esa organización.

A través de sus redes sociales, la Mandataria comentó que se encuentra viajando rumbo a Shenzhen para representar a México en la APEC 2026; detalló que la agenda de actividades incluye reunión con empresarios de países miembros.

Sheinbaum adelantó que informará sobre los avances de este encuentro internacional en la conferencia de prensa matutina.

“Dentro de dos días, porque son 14 horas de diferencia, vamos a un evento con empresarios de todos los países de la APEC. Después vamos a tener una reunión de gabinetes y al otro día vamos a participar en el foro de la APEC. Ya les voy a ir platicando. Búsquenme en la mañanera que ahí me voy a conectar”, destacó.