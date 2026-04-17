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Sheinbaum viaja a España para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona

Además de sus encuentros con diversos jefes de Estado, la presidenta se reunirá con la comunidad mexicana en España
Animal Político |
17/04/2026 12:39
17/04/2026 12:39

La Presidenta Claudia Sheinbaum Sheinbaumse encuentra viajando a Madrid, España, como parte de su itinerario para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se llevará a cabo el sábado 18 de abril en Barcelona, donde se espera que se reúna con diversos jefes de Estado.

En el marco de esta visita, la Mandataria tiene programados encuentros con Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Presidente del Gobierno de España; Gustavo Petro Urrego, Presidente de la República de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de la República Federativa del Brasil; Yamandú Orsi, Presidente de la República del Uruguay; y Mia Mottley, Primera Ministra de Barbados.

Además, se tiene programado que la presidenta se reúna con la comunidad mexicana que reside en España y que el próximo domingo 19 de abril visite el Centro Nacional de Supercomputación, donde tendrá una reunión con académicos y funcionarios, y realizará un recorrido por las instalaciones de este complejo.

En su viaje a España la acompañan el Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, y el Embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

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