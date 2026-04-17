Sheinbaum viaja a España para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona

La Presidenta Claudia Sheinbaum Sheinbaumse encuentra viajando a Madrid, España, como parte de su itinerario para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se llevará a cabo el sábado 18 de abril en Barcelona, donde se espera que se reúna con diversos jefes de Estado.

✈️ La presidenta Claudia Sheinbaum partió anoche rumbo a Madrid, en un vuelo comercial del AICM, para participar en la Cumbre de líderes progresistas en Barcelona, España. 📹: Presidencia pic.twitter.com/bDxfkecLTA

En el marco de esta visita, la Mandataria tiene programados encuentros con Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Presidente del Gobierno de España; Gustavo Petro Urrego, Presidente de la República de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de la República Federativa del Brasil; Yamandú Orsi, Presidente de la República del Uruguay; y Mia Mottley, Primera Ministra de Barbados.

Además, se tiene programado que la presidenta se reúna con la comunidad mexicana que reside en España y que el próximo domingo 19 de abril visite el Centro Nacional de Supercomputación, donde tendrá una reunión con académicos y funcionarios, y realizará un recorrido por las instalaciones de este complejo.

En su viaje a España la acompañan el Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, y el Embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.