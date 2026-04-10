Sheinbaum viajará a Barcelona, España, a cumbre de ‘gobiernos progresistas’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que realizará un viaje a Barcelona, España, el próximo 18 de abril, como parte de una cumbre de “gobiernos progresistas”.

Durante la conferencia de prensa matutina, la Mandataria dijo que se trata de la segunda reunión de dicha cumbre convocada por el ahora ex Presidente de Chile, Gabriel Boric.

“Voy a ir a Barcelona el 18 (de abril), la próxima semana. Va a haber una reunión convocada por un grupo que se formó a donde había sido invitada y no pude asistir a la primera reunión. Fue una idea original del Presidente Boric, de gobiernos progresistas”.

Al evento asistirán los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; de Uruguay, Yamandú Orsi, y el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Sheinbaum dijo que solo estará un día en Barcelona por lo que al concluir la cumbre regresará a México. Se trata del primer viaje a Europa de la Mandataria.

El 17 y 18 de abril se realizará en Barcelona la Global Progressive Mobilisation que, de acuerdo con su página, busca ofrecer una alternativa necesaria a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha.

“Esta plataforma tiene como objetivo hacer que las soluciones progresistas sean visibles y creíbles, demostrando que son la clave para la prosperidad de la humanidad. Mediante la unión de regiones y generaciones, defenderemos la democracia y avanzaremos en la justicia social”.



Relaciones entre México y España

La visita de la Presidenta al País europeo ocurrirá luego del enfriamiento de las relaciones diplomáticas entre México y España que iniciaron en 2019, cuando el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta de parte del Gobierno mexicano solicitando que la Corona española ofrezca una disculpa por los agravios durante el periodo histórico denominado como la conquista.

Dichas tensiones escalaron en el sexenio de AMLO llegando a una “pausa” en las relaciones bilaterales.

Sin embargo, las tensiones bajaron de tono luego de que el pasado 16 de marzo, el Rey de España, Felipe VI, reconoció públicamente que hubo “mucho abuso” durante el periodo de la conquista española en América, pese a que, dijo, los Reyes Católicos tuvieron un “afán de protección” hacia los indígenas de los pueblos originarios.

Tras dichas palabras, la Presidenta Sheinbaum incluso lo invitó a México para el Mundial 2026.