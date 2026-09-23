Sheinbaum viajará a China para la APEC en noviembre; México será sede en 2028

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que viajará a China en noviembre para participar en la Reunión de Líderes Económicos de la APEC, el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se realizará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, provincia de Guangdong.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre su ausencia en la Asamblea General de la ONU, que se desarrolla esta semana en Nueva York, y explicó que decidió no asistir.
“Hay momentos y momentos donde uno decide ir y no, y consideré que esta no era un momento para asistir a la asamblea. Tampoco fui el año pasado”, señaló.
En contraste, la Presidenta confirmó que sí acudirá a la APEC en China debido a que México recibirá la sede del foro en 2028.
“Voy a ir en noviembre a la APEC a China, porque la APEC la recibe México en el 2028”, afirmó.
México recibirá la APEC en 2028
Durante la reunión de noviembre, México recibirá la estafeta para organizar la APEC en 2028, por lo que la participación de Sheinbaum estará vinculada con el proceso de transición hacia la próxima sede del encuentro.
La APEC está integrada por 21 economías de Asia-Pacífico, entre ellas Australia, Canadá, Chile, China, Estados Unidos, Japón, México, Perú, Rusia, Singapur, Corea y Vietnam.
El foro tiene como objetivo promover la prosperidad regional mediante un crecimiento económico inclusivo, equitativo, sustentable e innovador.
Entre sus principales ejes se encuentran la liberalización del comercio y la inversión, la facilitación para hacer negocios y la cooperación técnica. En conjunto, las economías participantes representan 54 por ciento del PIB mundial y 44 por del comercio mundial.
Respecto a la ONU, Sheinbaum sostuvo que México mantiene una postura basada en el multilateralismo y la igualdad entre los Estados. “Nuestra visión es la visión constitucional, que tiene que ver con la igualdad de los estados”, dijo, y planteó la necesidad de fortalecer a Naciones Unidas mediante una reforma profunda.
La presidenta señaló que México defiende la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias. Sobre su ausencia en la Asamblea General, reiteró que consideró que este año no era el momento para asistir.