Sheinbaum viajará a China para la APEC en noviembre; México será sede en 2028

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que viajará a China en noviembre para participar en la Reunión de Líderes Económicos de la APEC, el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se realizará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, provincia de Guangdong.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre su ausencia en la Asamblea General de la ONU, que se desarrolla esta semana en Nueva York, y explicó que decidió no asistir.

“Hay momentos y momentos donde uno decide ir y no, y consideré que esta no era un momento para asistir a la asamblea. Tampoco fui el año pasado”, señaló.

En contraste, la Presidenta confirmó que sí acudirá a la APEC en China debido a que México recibirá la sede del foro en 2028.

“Voy a ir en noviembre a la APEC a China, porque la APEC la recibe México en el 2028”, afirmó.