Sheinbaum viajará a EU en avión militar para asistir a la final del Mundial en NY

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viajará la noche de este sábado a Nueva York, Estados Unidos, en una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional, debido a las condiciones del clima y a la cancelación de vuelos comerciales.

La Mandataria acudirá para estar presente el domingo en la final de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Según un mensaje del Gobierno de México, Sheinbaum Pardo asistirá al encuentro deportivo por invitación del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al evento también asistirá el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, en su calidad de representantes de las tres naciones anfitrionas del torneo.

“Debido a las condiciones del clima y cancelación de vuelos, la Presidenta @Claudiashein viaja esta noche a Nueva York en aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional para asistir a la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, a invitación del Presidente Donald Trump; también asiste el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney. Los jefes de Estado representan a las tres naciones anfitrionas”, se indicó en el comunicado.

De acuerdo con el mismo mensaje, el regreso de la Mandataria nacional a territorio mexicano está programado para la noche del mismo domingo 19 de julio.