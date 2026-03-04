Sheinbaum viajará a Guadalajara el viernes para encabezar gabinete de seguridad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el 6 de marzo de 2026 viajará a Guadalajara, Jalisco, donde encabezará la conferencia mañanera y presidirá una sesión del Gabinete de Seguridad con el gobernador de esa entidad, Pablo Lemus Navarro. La visita se realizará a doce días del operativo federal en el que fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El viernes vamos a Guadalajara, el sábado vamos al Estado de México y el domingo, que es Día de la Mujer, vamos a hacer un evento con las mujeres de la Secretaría de la Defensa y Secretaría Marina y otras mujeres aquí en la Ciudad”, detalló la mandataria nacional.

Sheinbaum Pardo precisó que la reunión del Gabinete de Seguridad con Lemus Navarro y su equipo se realizaría antes de la conferencia matutina, y que la agenda incluiría también la inauguración de un plantel de educación media superior. “En Guadalajara vamos a inaugurar un Cbtis, bueno, una preparatoria y a lo mejor hacemos alguna otra visita. La mañanera del viernes y ya en la tarde nos regresamos a la Ciudad de México”, indicó.

El 22 de febrero de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó el operativo en Tapalpa, Jalisco, en el que resultó abatido el líder del CJNG. En los días posteriores a la intervención de las fuerzas federales se registraron bloqueos carreteros, vehículos incendiados y ataques en distintos puntos del estado, incluyendo en la capital jalisciense. Esos hechos fueron atribuidos a la organización criminal encabezada por Oseguera Cervantes, cuyos restos fueron sepultados esa misma semana en un cementerio de Zapopan, Jalisco.