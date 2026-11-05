Sheinbaum vincula red de contratos del INE con Somos; no sabe dónde está Taddei

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vinculó el esquema de presunta corrupción en contrataciones electorales con Somos, partido político encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, al señalar que Juan Carlos Padilla Aguilar, antiguo jefe de uno de los empresarios investigados, participa en esa organización junto con el ex presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova.

Sostuvo que Padilla Aguilar incorporó al servicio público a los hermanos Hernández Casillas, cuyas empresas obtuvieron contratos electorales por más de 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025, según la investigación presentada por el Gobierno federal.

Afirmó que esa red se fortaleció cuando Córdova presidía el Consejo General del INE, órgano facultado para designar a los consejeros electorales estatales.

“Entonces, ¿de dónde salen estos contratistas? De ahí. ¿A dónde regresan esos contratistas? Ahí. ¿Dónde se vuelven fuertes estos contratistas? Del 2014 al 2023, con ese Consejo General del INE”, afirmó.

Sheinbaum Pardo cuestionó que Córdova se deslinde de las contrataciones hechas por los organismos públicos locales electorales, pues a partir de la reforma de 2014 el Consejo General del INE asumió la facultad de nombrar a sus consejeros.

“Él dice: ‘No, no fui yo, fueron los organismos electorales’. Sí, pero ¿quién nombró a esos consejeros electorales? Tú y todos los consejeros del INE del 2014 al 2023”, reprochó.

Raquel Buenrostro, Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, expuso que entre 2015 y 2023 las empresas vinculadas con los Hernández Casillas obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos con 23 de los 32 organismos electorales estatales, y que entre 2024 y 2025 consiguieron otros 646.3 millones de pesos mediante contrataciones con 15 organismos locales.

Señaló que las compañías presuntamente simulaban competir entre sí en las licitaciones, utilizaban prestanombres y, en algunos casos, carecían de infraestructura, empleados y capacidad operativa.

También expuso posibles operaciones de lavado de dinero y vínculos con empresas factureras.

Según los antecedentes presentados por Buenrostro, la relación entre Padilla Aguilar y los Hernández Casillas se remonta a los años 80, cuando José Alfredo Hernández Casillas trabajó como secretario particular del funcionario en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación.

En 1989, Padilla Aguilar fue nombrado secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y llevó consigo a Hernández Casillas, mientras su hermano Raymundo Francisco se incorporó al área de investigaciones.

Después ocupó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de México durante el gobierno de Ignacio Pichardo Pagaza, entre 1989 y 1993.

La presentación gubernamental refiere que los hermanos dejaron el servicio público y desarrollaron negocios de producción y comercialización de materiales electorales.

En 1999, Cartonera Plástica, empresa vinculada con José Alfredo Hernández Casillas, ya participaba como proveedora electoral en el Estado de México, y en 2005 obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del instituto electoral estatal; las denuncias por presuntas irregularidades y sobornos en la adjudicación derivaron en la renuncia de siete consejeros electorales.

En abril de 2017, el entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, nombró a Padilla Aguilar delegado regional de esa dependencia para seis entidades.

Cinco años después encabezó en el Estado de México las actividades del Frente Cívico Nacional, organización impulsada, entre otros, por Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza, a la que la investigación identifica como antecedente de Somos, partido que obtuvo su registro en junio de 2026.

En esa organización también participan Córdova, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano; Marco Antonio Baños, representante suplente ante el INE, y Edmundo Jacobo Molina, responsable del Centro de Formación y Profesionalización Política.

La Presidenta sostuvo que el esquema no comenzó con Guadalupe Taddei, quien preside el INE, y recordó que en 2014 fue designada titular del organismo electoral de Sonora por el Consejo General encabezado por Córdova, y que en 2023 llegó a la presidencia del Instituto mediante insaculación en la Cámara de Diputados, luego de que las fuerzas políticas no alcanzaron la mayoría requerida.

“Por eso, ¿de dónde sale todo este cochinero? Esta mafia electoral no surgió con Taddei. Nadie la defiende, si realizó un acto ilegal tiene que verlo la Auditoría Superior y la Fiscalía, de ella y de quien haya participado en la estructura del INE, pero no nació ahí”, expresó.

Sheinbaum Pardo indicó que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la República determinar las responsabilidades por las contrataciones, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera investiga las operaciones de las empresas involucradas.

Por separado, reconoció que el Gabinete de Seguridad no le ha informado si Taddei y los hermanos Hernández Casillas permanecen en México.

“No lo han comentado”, respondió al ser consultada respecto a si las autoridades migratorias o los integrantes de ese gabinete habían proporcionado información sobre su ubicación.

Señaló que se presume que siguen en territorio nacional, aunque no ofreció datos que permitieran confirmarlo.