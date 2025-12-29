Sheinbaum visita a heridos por descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó una visita de supervisión a la Clínica Hospital Tehuantepec del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

El objetivo del recorrido fue constatar la atención médica brindada a las personas que resultaron heridas tras el descarrilamiento de un tren perteneciente al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Durante su estancia en el centro hospitalario, Sheinbaum Pardo estuvo acompañada por Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina; Alejandro Ernesto Svarch Pérez, titular del IMSS-Bienestar; y Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

La Presidenta señaló que su presencia responde a la necesidad de conocer directamente los requerimientos de los afectados y mantener la cercanía con sus familiares.

Respecto al estado de salud de los pacientes, se informó que cinco personas lesionadas, integradas por dos hombres y tres mujeres, permanecen bajo observación médica en la unidad de Santo Domingo Tehuantepec.

Según reportes proporcionados por Martí Batres Guadarrama, director del Issste, cuatro de los pacientes se encuentran en condición estable, mientras que uno se reporta en estado grave.

”Actualmente se les está brindando atención en el Issste a cinco personas heridas en la Clínica Hospital Tehuantepec y una que se encuentra en traslado. Cuatro de ellas se encuentran estables y una se reporta grave. Seguiré informando”, declaró Batres Guadarrama a través de un comunicado.

Precisó que se mantiene el monitoreo constante de los servicios médicos para garantizar la recuperación de los afectados por el incidente ferroviario ocurrido en la zona del Istmo.

La Secretaría de Marina, como dependencia responsable de la operación del ferrocarril del Istmo, coordina las labores de atención técnica y logística derivadas del descarrilamiento.

El Gobierno de Sheinbaum Pardo mantendrá la vigilancia sobre la evolución clínica de las víctimas y las investigaciones correspondientes al percance en el sistema de transporte interoceánico durante los próximos días.

Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que la institución garantiza la atención médica y el acompañamiento integral a los familiares de las personas lesionadas tras el accidente del Tren Interoceánico.

Durante la conferencia matutina encabezada en Palacio Nacional por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal confirmó que los protocolos de emergencia y contingencia se activaron en las unidades médicas de la región desde el primer reporte del incidente.

Robledo Aburto informó, vía enlace desde Ixtepec, Oaxaca, que tras el siniestro se recibieron inicialmente a 33 pacientes en el Hospital Rural de Matías Romero debido a su cercanía geográfica.

De este total, 14 personas ya fueron dadas de alta por presentar mejoría clínica, mientras que cuatro permanecen internadas en dicha unidad y el resto de los afectados fue trasladado a otros centros hospitalarios.

En el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS, ubicado en Salina Cruz, Oaxaca, se encuentran concentrados actualmente 16 pacientes.

Respecto al estado de salud de los ingresados, Robledo Aburto afirmó que ningún paciente tiene riesgo de perder la vida y detalló que cinco personas presentan fracturas, por lo cual ya se encuentran programadas para intervención quirúrgica.

”Muchos con lesiones, con golpes, contusiones, cinco con fracturas que van a ser ya programadas para cirugía”, declaró Robledo Aburto, en relación con los pacientes atendidos en Salina Cruz, Oaxaca.

Asimismo, indicó que estableció comunicación con Martí Batres Guadarrama, director del Issste, quien reportó que las siete personas internadas en el Hospital de Tehuantepec de dicha institución fueron visitadas y contactadas.

La institución también brinda apoyo en alimentación y alojamiento a los familiares de las personas que permanecen hospitalizadas.

En el caso específico de una familia originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, se realizan las gestiones necesarias para su traslado a dicha ciudad, buscando atender las necesidades derivadas de esta situación de emergencia.