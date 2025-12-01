Sheinbaum vive momentos incómodos con mandatario de Singapur y su esposa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vivió varios momentos incómodos durante la bienvenida oficial al Presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, este 1 de diciembre en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo recibió al Presidente visitante y a su esposa, Jane Yumiko Ittogi.

Al cruzar la Puerta de Honor, Sheinbaum Pardo advirtió que la cónyuge del Mandatario de Singapur caminaba unos pasos atrás, por lo que se detuvo e hizo un gesto para invitarla a avanzar al mismo ritmo.

Sin embargo, ya en el patio central, Yumiko Ittogi volvió a separarse y caminó detrás de ambos mandatarios.

Según lo narró el diario Reforma, durante la fotografía oficial ocurrió otro instante tenso.

La Presidenta mexicana extendió la mano hacia la esposa del líder asiático, pero Shanmugaratnam también extendió el brazo, indicándole que mantuviera la distancia.

Un episodio similar se repitió cuando los tres se encaminaron hacia la escalinata que conduce a los salones de Palacio Nacional para la reunión bilateral, mientras el Presidente visitante volvía a marcar espacio entre su esposa y la Mandataria mexicana.