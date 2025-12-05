Sheinbaum y Brugada asisten al sorteo del Mundial en Washington

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, asistieron al sorteo del Mundial de Fútbol que se realizó este 5 de diciembre en el Kennedy Center, ubicado en Washington, Estados Unidos.

Ambas mandatarias fueron recibidas por el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, Gianni Infantino, quien dio la bienvenida a la comitiva mexicana en el recinto donde se llevó a cabo el evento que definió los grupos y partidos del certamen deportivo que se celebrará en 2026.

Brugada Molina destacó que acudió al sorteo para representar a la capital del País en este evento deportivo de relevancia internacional.

“Amigas y amigos, miren estamos en Washington y cayó esta enorme nevada, nos vamos justamente al lugar donde se va a llevar a cabo ese gran sorteo que va a definir los equipos que van a jugar el futbol el próximo año en la ciudad”, señaló a través de sus redes sociales.

Enfatizó la tradición futbolera de la Ciudad de México.

“Hoy vengo a representar de manera muy orgullosa a la Ciudad de México, una ciudad con gran identidad futbolera, recordemos que somos tricampeones en inaugurar esa gran identidad, la seguimos construyendo en estos días”, afirmó.

Al evento también asistieron los gobernadores de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda. Lemus Navarro mostró a Infantino una playera de la Selección Nacional de México durante el encuentro.

El Mundial de Fútbol de 2026 se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, siendo la primera ocasión en que tres países serán anfitriones del torneo de manera conjunta.