Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México, indicó que a Lázaro Cárdenas Batel, a quien nombró como jefe de Gabinete de su eventual Gobierno, lo conocía desde muchos años atrás, además de que era su amigo y habían sido compañeros.

“Muchísimo gusto de presentar a Lázaro Cárdenas Batel como el Jefe de Oficina de la Presidencia de la República; conozco a Lázaro desde hace muchísimos años, no solamente somos compañeros, sino amigos y ha desempeñado cargos importantísimos que le permiten coordinar nuestra oficina”, señaló.

Sheinbaum Pardo agregó que el trabajo de Cárdenas Batel, como jefe de Gabinete, sería ayudarle en el seguimiento de los temas estratégicos del Gobierno y al mismo tiempo relaciones con distintos sectores.

Cárdenas Batel agradeció a la virtual Presidenta electa la oportunidad de desempeñar dicho cargo y destacó la labor de Sheinbaum Pardo, como luchadora social.

“Agradezco profundamente la confianza con que me distingue al invitarme a ocupar el cargo de Jefe de Oficina de la Presidencia, será un honor acompañar de cerca a la primera Jefa de Estado en la historia de México, un gran honor por todo lo que ya la elección de una mujer significa y por todo lo que su gestión puede significar para nuestro país no solo para las mujeres y no solo para la para la política”, dijo Cárdenas Batel.

“Ya por esa sola razón será un privilegio colaborar con nuestra Presidenta, una mujer comprometida desde muy joven con las mejores causas de México a quien tengo la fortuna de conocer hace mucho tiempo y con quien he coincidido en la lucha política desde hace ya 36 o 37 años”, dijo.

“Cuando ella era, además, desde muy joven parte del movimiento estudiantil que entonces defendía la esencia de nuestra Universidad Nacional [Autónoma de México] y cuyos liderazgos más importantes se sumaron al gran movimiento que en 1988 sacudió a México y abrió la puerta para su transformación democrática”, destacó.